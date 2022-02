El 20 de febrero, Morad concedió una entrevista para el programa 'Lo de Évole' donde respondió a todos aquellos que le dicen "vete a tu país". "Mi madre sí que ha sufrido el racismo de verdad", comenzó relatando el artista, añadiendo que su madre nunca se lo ha tomado a pecho porque lo veía normal. Gracias a la cultura de su barrio en Barcelona, él nunca ha llegado a sufrirlo demasiado porque siempre le han enseñado que no hay problema en ser de diferente raza.

Morad en 'Lo de Évole'

El rapero también narró los hechos de la época en la que le cambiaron de colegio a uno de jesuitas de pago gracias a unas ayudas que consiguió su madre. Una vez allí, un alumno comenzó a meterse con él y cuando él respondió, empezaron con comentarios racistas. Morad le dijo que no volviese a meterse con su religión y le pegó un puñetazo, logrando que lo expulsasen. También explicó que, cuando le dio el puñetazo, se puso a llorar: "No me gustó verle llorar al chaval. Me dio rabia porque dije: 'ahora el tonto este me va a hacer la cruz. Voy a llegar a casa y la que me voy a llevar por su culpa'". Los profesores intentaron que se adaptase al colegio, pero él nunca llegó a hacerlo porque notaba muchas diferencias entre sus compañeros.

El cantante alegó que esa no era la primera vez que escuchaba comentarios racistas, ya que también los oía cuando iba a comprar con su madre de pequeño: "Que si moro de mierda, que si quítate el pañuelo". Sin embargo, comentó que lo ha normalizado: "¿Tú quieres ser racista? Mátate tú solo, a ver a dónde llegas siendo racista". Cada vez que lo mandan a su país se ríe: "¿Vete a tu país? Vale, este mes no, pero el mes que viene tengo vacaciones". Él mismo afirmó que su país es Marruecos a pesar de haber nacido en Barcelona porque sus raíces son de ahí y nunca le han querido ver español.

"No hay ninguna raza que sea mala"

Sobre el tema de los "menas", comentó: "No hay ninguna raza que sea mala, es o corazón negro o corazón blanco". Agregó también que utilizan ese término como un insulto para tapar la realidad de lo que se está viviendo en la calle. A su vez, respondió a aquella gente que les echa la culpa de las violaciones: "En España, los que más violan y pegan a sus mujeres son españoles". El entrevistado protestó porque de los españoles que hacen eso no se habla tanto: "¿Ese no sale? ¿Ese no tiene palabra? Ese sí que debería tener una palabra como 'demonio'". Morad está de acuerdo con que se debe llevar un control por las cosas que puedan ocurrir, pero que no hay que olvidarse de que estamos hablando de niños.