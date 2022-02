Las entrevistas en profundidad permiten que el espectador conozca mucho más a sus interlocutores. Atresmedia es consciente de ello y ha vuelto a confiar en 'Lo de Évole' para que sus invitados se abran en canal. Sin embargo, la tercera temporada del formato llega con un objetivo claro: "Querer sorprender a la audiencia". ¿Cuáles son las novedades que llegan desde el domingo 20 de febrero?

Jordi Évole

Si algo caracteriza al espacio de Producciones del Barrio tiene que ver con su "maravillosa producción", así como "unas intros y una realización magestuosa", tal y como aseguró Mario López Gómez, director de Antena de Canales Lineales. Asimismo, quiso remarcar que, durante esta nueva tanda, han tratado de dar un giro de tuerca a las promociones, aunque hayan tenido que asumir cierto "riesgo".

Parece que ha sido todo un éxito, llegando a proponer una encuesta a los espectadores para elegir al primer invitado de 'Lo de Évole'. Tres días antes del estreno, un total de 130.000 votos se habían recogido en la página web, con el rapero Morad logrando "sacar más que Ciudadanos en Castilla y León", según comentó Jordi Évole en tono jocoso. Como suele ser habitual, el periodista expuso que la promoción de los nuevos programas produce sensaciones similares a "cuando presentas a un hijo".

"Lo estamos preparando todo el año, no sabes si van a gustar, si no van a gustar... A mí, me sigue emocionando", reiteró. Con un vídeo resumen, pudimos conocer algunos de los rostros confirmados: "Han pasado 20 años del boom de Rosa López, en un año en el que creo que va a haber un boom de Eurovisión. Rosa, para mí, representa más cosas de las que imaginaba. Detrás, hay una mujer que lo ha pasado realmente mal", reveló. Por otro lado, también toma asiento junto a Évole la periodista Julia Otero.

Además, se quiso poner en valor la importancia de los personajes olvidados como Gervasio Deferr, quien fue capaz de alcanzar el estrellato y caer hasta los infiernos: "Lo ha explicado con mucha crudeza y valor. Es de agradecer. Las entrevistas te las hacen buenas los invitados", haciendo referencia a sus adicciones. Poniendo rumbo al mundo de la música, Évole se mostró pletórico con la entrevista al rapero Morad: "Me ha hecho tocar una realidad, un mundo al que nos cuesta más mirar. Además, ejemplifica el éxito de la primera generación de origen magrebí nacida en España".

Jordi Évole

Lo cierto es que no perdió la oportunidad de comentar su línea de la vida: "Él surgió de la marginalidad", comenzó narrando, para después contar cómo su madre perdió la custodia de Morad y eso le hizo acabar en distintos centros de menores. A los 16 años, salió de las dependencias mencionadas y comenzó a "delinquir para sobrevivir". Sin embargo, ha conseguido ser un fenómeno musical a nivel mundial; de hecho, el equipo estuvo durante tres semanas mimetizándose con el barrio del cantante.

Entre el resto de invitados de la tercera temporada se encuentra la escritora erótica Megan Maxwell: "Contamos con señoras hablando de sexo con total desinhibición. Yo he tenido muchos tabúes. He tenido mi punto de vergüenza", instantes después, aseguró haber "aprendido" mucho durante las grabaciones de esa entrega. Respecto al funcionamiento de 'Lo de Évole', su presentador se mostró claro: "No sé, creo que estamos en un momento de enorme fragmentación de las audiencias y no sé dónde está el éxito ahora", comunicó.

Finalmente, también se ha contado con el equipo de "Belle Epoque": "Ha estado Penélope Cruz diciendo cosas muy interesantes. Fue una pelicula que marcó a una generación en la que España estaba en un escaparate. Es una película que despierta un poco el mundo en el que me gustaría crecer", reiteró el presentador.

Así es la figura similar a "El sufridor"

Asimismo, como toda vuelta de un formato de estas características necesita de nuevos aspectos capaces de dar todavía más dinamismo a la entrevista. Tirando de figuras de programas como el 'Un, dos, tres... Responda otra vez', Producciones del Barrio ha decidido introducir una figura similar a la de "El sufridor", que estaba viendo el programa desde el sofá.

La cuestión es que una persona se encuentra desde su casa viendo la entrevista y, en el momento en el que el invitado le mencione, los espectadores podrán ver su reacción: "No es un teléfono de aludidos... No es que vaya a entrar la madre de Rociíto", prosiguió Évole. Pese a estas nuevas pinceladas en la estructura, "el programa se cocina muy lentamente, con mucho cariño", reiteró Mario López.