RTVE presenta 'Al margen de todo', el late show de Dani Rovira: Estos serán los colaboradores e invitados

Por Redacción |

La 1 estrena este jueves 26 de febrero, tras 'La revuelta', 'Al margen de todo', el nuevo late show de Dani Rovira producido junto a El Terrat (The Mediapro Studio). El espacio llega con la intención de reforzar la noche del jueves desde el humor y la conversación, siguiendo la estela de 'Futuro imperfecto', pero alejándose del esquema habitual de promoción. El propio presentador explicó durante la rueda de prensa que busca situarse fuera del ruido informativo y construir un programa más centrado en las personas que en la agenda mediática.

'Al margen de todo' es la apuesta de RTVE para el prime time de los jueves en La 1

"Estar al margen de la actualidad me atrae mucho. No queremos que el invitado promocione lo que está haciendo ahora, nos gusta traer a gente que no es muy conocida pero lo que cuenta es muy interesante", aseguró Rovira. El cómico, que regresa a la cadena pública tras 'La noche D', también reivindicó su manera de entender el formato: "No soy un artista de plató, creo que soy un buen conversador". Esa será la base de cada entrega, combinando charla, improvisación y momentos inesperados.

Uno de los pilares será el equipo de colaboradores, que alternará presencias fijas y rotatorias. Vanesa Villar, productora ejecutiva y directora de contenido de El Terrat, lo definió como "un show de comedia con colaboradores fijos y colaboradores que irán cambiando, entrevista, todo bajo el paraguas del humor". Entre los nombres confirmados destaca el actor Albert Pla, presentado como "un colaborador de lujo" que abordará la inteligencia artificial desde su particular universo creativo. Además, el director Rubén Gutiérrez avanzó "muchas sorpresas" y la participación de invitados como José Sacristán y Luis Alegre, junto a visitas de distintos cómicos.

Mónica Pérez y Daniel Fez fichan como colaboradores de 'Al margen de todo'

El humor como leitmotiv

El formato también reservará espacio para secciones propias. El creador de contenidoen busca de historias y personajes que viven "al margen de todo", aportando particular humor a realidades poco habituales en prime time. Por su parte, la actrizen la que dará vida a grandes divas de Hollywood como Marilyn Monroe, Julia Roberts Nicole Kidman , Audrey Hepburn, Scarlett Johansson o Angelina Jolie, permitiendo a Rovira entrevistarlas en clave de humor.

Con esta estructura, 'Al margen de todo' se suma a la estrategia de La 1 de consolidar el humor como pilar de su noche del jueves. Un late show que mezcla conversación, colaboradores con identidad y secciones con enfoque propio, y que buscará diferenciarse por su tono relajado y su apuesta por perfiles poco habituales, alejados de los artistas de promoción que suelen visitar 'El hormiguero' o 'La revuelta'.