Por Beatriz Prieto |

Con septiembre ya oficialmente inaugurado, Televisión Española ha ido adelantando, al igual que otras cadenas, sus apuestas para esta temporada televisiva 2024/2025. En el marco del FesTVal, la entidad pública presentó la próxima edición de 'MasterChef Celebrity', la novena, la tarde del jueves 5 de septiembre, en una cita que contó con los 16 concursantes que protagonizan dicha edición y con los que adelantaron detalles de lo que los espectadores podrán ver en La 1 los próximos meses, a partir del lunes 9 de septiembre, que incluirán dos pruebas de exteriores fuera de España, en Portugal y Francia.

El jurado de 'MasterChef Celebrity 9' en el FesTVal

Como dejó claro Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de TVE, son conscientes de que, para lo cual han incluido pruebas nuevas, como cocinar para perros o con electrodomésticos en miniatura. "Este año tenemos un casting impresionante y vamos a ver su capacidad de adaptarse y aprender.", añadía la directora, sobre los concursantes. Por su parte, Samantha Vallejo-Nágera comentó que "se han portado fatal, porque los que no sabían, han aprendido; pero los que sabían, han dejado de saber"., añadió la jueza, a pesar de todo.

"Es un lujazo hacerlo un año más, lo hemos pasado de maravilla. Los que me caían mal me siguen cayendo mal y los que me caían bien, ahora me caen mal", bromeó Pepe Rodríguez, mientras que Jordi Cruz compartió la sorpresa de todo el jurado al conocer el casting. "Han marcado una evolución muy buena", destacó además el chef. Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, dejó claro que el arranque con todos los concursantes en una carpa de circo era "una declaración de intenciones": "Vienen a aprender, algunos ya cocinaban algo, pero todos vienen a ganar. Es la edición más divertida y los celebrity llegan cagaditos a presentar sus platos".

"No hay que tener prejuicios"

Cristina Cifuentes definió su paso por el talent como "una diversión constante": "El poder partir de cero es tan estimulante e importante... he aprendido a cocinar porque yo no sabía ni pochar una cebolla. El segundo regalo es haber podido conocer a todas estas personas, nos hemos querido y no nos hemos puteado". La expolítica señaló especialmente a la influencer, presentadora y humorista Inés Hernand, su "gran descubrimiento", que "viene a demostrar que no hay que tener prejuicios, porque seguro que Inés tenía una imagen no buena de mí, pero ahora somos madre e hija".

"Volvería mil veces"

El equipo de 'MasterChef Celebrity 9' posa ante la prensa en el FesTVal

"Quiero mostrar que hay que formarse y puedes ser varias cosas, porque yo estoy estudiando y quiero ser abogada. Tenía los exámenes de cuarto durante las grabaciones y estudiaba en los descansos", compartió por su parte la tiktoker Marina Rivers, quien confesó sobre el casting que "está guay este grupo tan variopinto y de tantas edades", con el que Pitingo reconoció haber "disfrutado mucho".

El periodista y humorista Juan Luis Cano bromeó las "secuelas" que le había dejado el talent: "Juro que no voy a volver a hacer un postre en mi vida, he llegado a odiar la repostería y eso que soy muy goloso". Todo lo contrario a la artista Topacio Fresh, quien prometió que "he seguido cocinando". "Me ha costado mucho llegar hasta aquí y he sido plenamente feliz. Volvería mil veces, eso sí, con estos compañeros, con otros no lo sé. Pensaba que no me iban a llamar porque ya estaba un poco pasadita de moda", declaró además la concursante.

"Gracias por dejarme jugar en esta aventura, no cocinaba mucho y ahora ya sé cosas y eso es la hostia. No conocía a estas quince personas y me han emocionado mucho", manifestó el atleta Raúl Gómez García, antes de señalar del talent que "es un programa de entretenimiento brutal, es historia de la televisión y ha sido un placer formar parte". Misma sensación compartía la actriz Hiba Abouk, quien describió al programa como "maravilloso" y, de hecho, reconoció que "es de los pocos programas que veo", hasta el punto de que siempre había pensado que "yo debería de estar ahí con lo que me gusta la cocina".

"Me ha enseñado a sentirme cómoda"

"Ha sido muy intenso pero quiero dar un aplauso a Francis Lorenzo, que no ha venido porque ha tenido un problema", manifestó Pocholo Martínez-Bordiú, momento en el que se dio a conocer que el padre del actor y también concursante había fallecido el día anterior, razón por la que no se encontraba acompañando al resto del casting en la cita. "He hecho todo lo que he podido y he dado todo", añadió el empresario, seguro de que "cuando veas el programa te irás con una sonrisa a la cama".

Para la actriz Itziar Miranda, 'MasterChef Celebrity' también "ha sido fascinante y emocionante" y, de hecho, "me ha enseñado a sentirme cómoda en la vulnerabilidad", puesto que "en mi primera clase pedí que me enseñaran a hacer un huevo frito". "Y me ha regalado la oportunidad de dejar de ser Manolita", añadió la intérprete, en referencia a su conocido personaje de 'Amar es para siempre'.

"Nos vais a ver sufriendo en los fogones"

El equipo de 'MasterChef Celebrity 9' en la presentación del FesTVal

El estilista Pelayo Díaz reconoció que "siempre he sido muy contestón", lo que no le había impedido disfrutar "el doble porque no me esperaba disfrutar tanto. Más que un trabajo ha sido un parque de atracciones". "Tuve que empezar a amueblar mi cocina porque estaba desierta de utensilios y ha sido magnífico. Vais a ver una arista completamente distinta de todos nosotros sufriendo en los fogones", apuntó el concursante, sobre una edición en la que Nerea Garmendia se definió como "la Bustamante de Euskadi" porque "ya empiezo llorando".

"Soy una gran amante de la gastronomía como buena vasca, pero eso no quiere decir que yo sepa cocinar", añadía la cómica y presentadora, quien se había "sentido muy querida y me llevo en el corazón a los jefes". "Los jueces, detrás de las cámaras, son compañeros, son peluches. He aprendido mucho de ellos y también me han puesto en mi sitio cuando me lo he merecido", reconoció Garmendia.

Sobre su recorrido en el talent, José Lamuño admitió haber "sido un poco mentiroso, he querido llevarme el cocinado a mi terreno para salvarme el culo". "Ha sido una maravilla este viaje. Es un programa que te cambia la vida, sales siendo otra persona, y aunque creas que las cosas van a ir por donde tú piensas, 'Masterchef' siempre te sorprende", añadió el actor.

"Algunos van de sobrados"

Hernand, por su parte, no dudó en mojarse sobre sus compañeros: "Somos gente muy variada, partíamos con prejuicios y nos hemos desprendido de ellos. Hay algunos que son la élite, que van de sobrados, como Pocholo e Hiba. Debajo están los bisagra, que lo ponen fácil, son los mediocres, entre los que me encuentro. Y por debajo, ya es el subsuelo, los que no entendían qué hacían ahí, presentan los platos con miedo, son los rascuachos, como Raúl. Aunque la rascuacha premium es Itziar".

En cuanto a María León, la actriz e hija de Carmina Barrios, una de las exconcursantes más icónicas del talent culinario, reconoció no haber "vuelto a cocinar". "Pasar por 'Masterchef' ha sido increíble, pero no tengo el mismo talento en la cocina como lo tiene mi madre. Para ir a 'Masterchef', hay que tener fuerza, cabeza, trabajar mucho, ser valiente y sobre todo generoso", valoró la concursante.