RTVE cuenta cómo se gestó #ElGranSecuestro en Playz, que concluirá con una entrevista al secuestrador

Twitter ha estado cuatro días sin quitarle ojo a la cuenta de Playz que se había convertido en #ElGranSecuestro. ¿De qué se trataba? ¿Quién estaba detrás de este supuesto hackeo? Ruth Lorenzo estaba secuestrada y con la ayuda de los tuiteros tenía que ir resolviendo pistas para poder salir como si se tratase de un escape room. Luego apareció Arkano, posteriormente Máximo Huerta y finalmente María Gómez. Ya con el caso resuelto, RTVE ha convocado a los medios, entre los que FormulaTV estaba presente, para contar todos los detalles de este proyecto que rompe fronteras entre televisión, redes sociales y entretenimiento.

Arkano, María Gómez, Máximo Huerta y Ruth Lorenzo, protagonistas de #ElGranSecuestro

La idea original es de Manuel Bartual y Modesto García, quienes han conseguido que el evento estuviera en un continuo trending topic con 25.000 tuits generados y acumulando más de 750.000 visualizaciones en Twitter, Youtube e Instagram. Además, esto no ha terminado, pues durante la semana del 25 de noviembre se emitirán resúmenes de cada una de las jornadas, cerrando con una entrevista de María Gómez al secuestrador, que se emitirá el viernes 29 a las 19:30.

En el encuentro celebrado el lunes 25, Fran Llorente, director de Proyectos y Estrategia de RTVE ha querido dar las "gracias al equipo que ha hecho este formato; RTVE está cumpliendo con el objetivo de dar oportunidad al talento joven" y ha explicado que se trata de una "apuesta de digital RTVE, que tiene la capacidad de atreverse. La televisión no es el único espacio y tenemos que estar donde están los ciudadanos, tenemos que ofrecerles entretenimiento y complicidad".

Un evento novedoso con mucho secretismo

Desde Playz, Alberto Fernández, director contenidos digitales en RTVE, reconoce que "lo interesante de #ElGranSecuestro es que nunca se había hecho antes y todavía no ha acabado porque aún queda contenido. Para Playz ha sido un éxito a nivel de imagen". Por su parte, Ana Rivas, productora ejecutiva en Shine Iberia, cuenta que "ha sido complicado mantenerlo en secreto. Esto nace porque hay dos personas que tienen un sueño (Manuel y Modesto) y ya lo habían hecho en Twitter. Lo hicieron sin engañarnos porque ya sabíamos que lo que nos contaban era ficticio, pero entras en el juego".

Además, Rivas es consciente que "teníamos que hacerlo muy bien, pero manteniendo el control del gasto para dos creadores que se pudieron inventar el Titanic". Desde Shine Iberia, "hacemos programas más grandes, más pequeños, pero nos adaptamos. El equipo es el mismo que podría haber hecho 'MasterChef'. Había una pata fundamental que era quiénes iban a ser los secuestrados, tuvieron que firmar una cláusula de confidencialidad para que no se supiera nada. Solo lo sabía un grupo reducido de Shine, incluso no nos reuníamos en la sede", explica para mostrar el nivel de secretismo que se siguió.

Los creadores y Huerta, "encantados"

Manuel Bartual cuenta que están "encantados de la oportunidad que nos han dado. Modesto y yo nos conocimos hace un año y quién nos iba a decir que íbamos a hacer esto. La gente según entraba nos iba diciendo que era muy chulo", mientras que Modesto García añade que "han llevado a la realidad lo que diseñábamos en un papel, todo. Me he sentido muy tranquilo y apoyado. Yo era la primera vez que me acercaba a la televisión".

"Si he perdido algo yo en los últimos tiempos ha sido la libertad", comenta Huerta, "por lo que encerrarme era lo último que quería, pero encerrarme me ha ayudado a volver a jugar como cuando era niño, recuperando esa libertad. A mí Twitter es algo que me da más miedo que un nublado y enfrentarme a los tuiteros no me apetecía, pero jugar a un juego moderno, nuevo, interactivo, es lo que me hizo después de muchas dudas decir que sí".

Íbamos a dejar de discutir en Twitter y volver a jugar

Respecto a Twitter, Llorente explica que "las redes sociales se están convirtiendo en un espacio ingrato y en un principio era el lugar de crear comunidades, lo que queríamos era reivindicar eso", y María Gómez, por su parte, reconoce estar de acuerdo: "Para mí una de las mejor cosas que se han visto es el uso que se le dan las cosas, Twitter puede ser una herramienta maravillosa". La colaboradora cuenta que dijo "adelante" al conocer quiénes estaban detrás de la idea y conserva un grato recuerdo: "Tengo la sensación de haber sido actriz y estar en una peli".

Los participantes de #ElGranSecuestro, junto a Manuel Bartual y Modesto García

"Esa pared que se ha instaurado de que Twitter trae mal rollo lo veíamos en nuestros hilos donde la gente nos decía que habíamos creado algo que no lo generaba, entonces esto era otra vez hacerlo, porque no ha habido haters", reflexiona Modesto García con el objetivo común: "Íbamos a dejar de discutir y volver a jugar". Arkano subraya estas palabras admitiendo que "en redes sociales se suele impactar mediante la rabia y aquí se ha conseguido lo contrario".

Retar al espectador, éxito asegurado

Manuel Bartual explica que el origen de #ElGranSecuestro "está en el hilo que hicimos juntos modesto y yo que era Red Monkey y que fue muy colaborativo. Nos emocionó cómo la gente colaboró y ayudó a esa chica del hilo", a lo que García añade: "Nos dimos cuenta de que si tú retas al espectador funciona súper bien. Quisimos utilizar el fenómeno del escape room para utilizar acertijos y pruebas".

Ruth Lorenzo y la televisión de cuando era pequeña

Ruth Lorenzo, que fue la primera secuestrada de todo este evento, cuenta que "en cuanto me lo propusieron dije que sí porque me encanta la acción y hacer cosas vivas en el momento que nadie sabía qué pasaba. He descubierto que puedo llorar si quiero". Además, cuenta que es muy tuitera y ha aprendido a que le "resbale lo que no quiero llevarme a mi casa, tengo dos cuentas falsas donde hablo con mis fans de cotilleos después de los conciertos, tras los momentos de estrés". Algo que le ha gustado mucho del proyecto a la cantante es que "se ha generado algo súper chulo, me recuerda a la tele de cuando era muy pequeña, donde tanto quienes veían como hacían la tele estaban muy entretenidos".

Y es que durante estos cuatro días ha pasado de todo. "En mi momento con el plátano me cabreé, pero luego vi gente buena que me decía: 'No venga, cómete el plátano', y vi gente que me apoyaba", cuenta Lorenzo, a lo que Gómez añade que "había empatía, nos podían hacer putadas y no lo hicieron". Ante las palabras de la cantante, Modesto García se alegra de que esta "diga que se lo pasó bien porque pensábamos que la estábamos maltratando un poco, que esto no era fácil". En cuanto a momentos memorables, Arkano es cuando se le rompió el pinganillo en la segunda sala. Ruth recuerda que "por más que le hablaban para que fuera al baño a arreglarse el pinga, no lo escuchaba, así que tuve que decirle que se sentara, que tenía mala cara y le recomendé que fuera al baño".

Entre la realidad y la ficción

"Fue un reto porque eran 8 horas de directo, podía haber imprevistos", expone Bartual, que "lloraba de la emoción" en algunas escenas. Ruth confiesa que "sabíamos algunas pruebas, pero no todas, entonces pasaron ciertas cosas como el albarán de La Murciana o la lámpara que se apagaba y encendía y que no tenía nada que ver". Modesto García cuenta que "a nivel narrativo nos hacían falta pruebas con las que pudiéramos controlar el tiempo, y la del cogido bidi era larga, pero generaba atención y funcionó muy bien". "Aunque lo sabes esto da agobio de verdad, hay un momento del juego en el que estás de verdad secuestrado", confiesa Huerta mientras revisitan las salas que pisaron durante el secuestro, ahora ya siendo desvelado que son distintos platós.