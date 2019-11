Ruth Lorenzo y otros españoles que probaron suerte en talent shows internacionales

Si algo hay en España es gente con talento y, aunque hay bastantes programas de televisión para dar muestra de ello, aún parecen no ser suficientes y muchos tienen que hacer la maleta para probar suerte en las televisiones extranjeras y sus talent shows. Algunos lo hacen ya convertidos en auténticas estrellas de nuestro país, mientras que otros tuvieron que buscar su primera (o segunda) oportunidad antes un panel de jueces internacional.

1 Ruth Lorenzo - 'The X Factor', Reino Unido

Con mayor o menor acierto son muchos los españoles que han intentado hacerse un hueco en la industria del espectáculo participando en talent shows de distintas partes del mundo. De los cantantes que buscaban su primera oportunidad a los famosos que querían darlo todo en la pista de baile, estos son algunos de los muchos españoles que han probado suerte en talent shows internacionales.

Ruth Lorenzo en 'The X Factor'

Durante meses Ruth Lorenzo fue "la española del 'Factor X' británico". Así hablaba de ella la prensa española y de manera parecida se referían a ella en los medios ingleses. Y es que el paso de la murciana por 'The X Factor (UK)' en 2008 dio mucho que hablar. Ruth Lorenzo se convirtió en la primera española que conseguía llegar a la final del programa de Simon Cowell, quien se deshacía en elogios con la de 'Dancing in the rain'. Con su fuerza arrolladora, su impresionante voz y su capacidad para emocionar Ruth Lorenzo dio grandes actuaciones durante su estancia en el programa y se despidió quedando en quinta posición con una potentísima interpretación de "Always". Aquella edición fue todo un éxito de audiencias en Reino Unido, por lo que Ruth Lorenzo comenzó allí a saborear las mieles del éxito, años antes de conseguir su hueco en la industria musical española.

2 Dani Sanz - 'The Voice of Finland', Finlandia

Dani Sanz en 'The Voice of Finland'

La primera edición de 'Operación Triunfo' en Telecinco nos dejó artistas como Edurne o Soraya Arnelas. Sin embargo, otros no tuvieron la misma suerte de poder hacerse un hueco en el panorama nacional y tuvieron que buscarse la vida más allá de nuestras fronteras. Así llegó Dani Sanz a 'The Voice of Finland'. Tras varios años viviendo en Finlandia, el que fuera el quinto expulsado de 'OT 2005' decidió presentarse al conocido formato en 2016. Aunque logró superar las batallas, fue expulsado en el segundo asalto. Tras su paso por el programa, el sevillano intentó representar a Finlandia en el Festival de Eurovisión 2017 junto al sueco Günther sin mucho éxito.

3 Cristina Ramos - 'America's Got Talent', Estados Unidos

Cristina Ramos en 'America's Got Talent: The Champions'

Poco se esperaba Cristina Ramos el éxito internacional que le llegaría tras convertirse en la ganadora de la primera edición de 'Got Talent España' en 2016. Y es que dos años después de su éxito en el programa de Telecinco, la cantante canaria decidió probar suerte en México participando en 'La Voz'. De la mano de Carlos Rivera, coach del programa que la eligió, Cristina Ramos acabó siendo la ganadora de la edición. Al año siguiente, recibiría una nueva oportunidad para mostrar su talento al mundo convirtiéndose en una de las participantes seleccionadas para 'America's Got Talent: The Champions'. Aunque esta vez no consiguió ganar el concurso, fue la única cantante en llegar al top 5 del programa. Meses después se convertiría en una de las favoritas del jurado del especial 'World's Got Talent' emitido en China.

4 Maverick - 'La Voz... México', México

Maverick en 'La Voz... México'

Fue la gran apuesta de Laura Pausini en la tercera edición de 'La Voz' en Telecinco, en la que consiguió quedar en tercera posición; participó en la preselección para representar a España en el Festival de Eurovisión 2016; se presentó al casting de 'OT 2017' y en 2018 daba el salto al otro lado del charco para intentar triunfar en la versión mexicana de 'La Voz'. Aunque fue Anitta quien acabó seleccionando a Maverick para su equipo, Maluma se quedó muy impresionado con la voz del valenciano. En una edición que acabaría con el triunfo de la ya mencionada Cristina Ramos, Maverick tuvo que decir adiós a su sueño mexicano en la ronda de batallas del programa.

5 Franciska Pakita Tólika - 'The Switch 2', Chile

Franciska Pakita Tólika en 'The Switch 2'

Mientras en España las televisiones se niegan a apostar por programas de drags, nuestras travestis se buscan la vida fuera de nuestras fronteras. Es el caso de Franciska Pakita Tólika, una drag sevillana que probó suerte en la segunda edición del talent chileno 'The Switch'. Lejos de dejar al drag español en un buen lugar, Pakita fue la primera expulsada tras una curiosa interpretación de 'Ay pena, penita, pena' de Lola Flores. La sevillana compartió edición con Gia Gunn de 'RuPaul's Drag Race' y Diva Houston que, aunque es de origen brasileño, ha desarrollado gran parte de su carrera artística en nuestro país. ¿Acabarán encontrando las drags españolas su hueco en nuestra televisión?

6 Maxi Iglesias - 'Mira quién baila', Estados Unidos

Maxi Iglesias en 'Mira quién baila'

Anunciado como una estrella de la televisión española tras su paso por 'Física o química' y 'Los protegidos', Maxi Iglesias llegó a la versión de 'Mira quien baila' emitida por Univisión para Estados Unidos en 2012. El actor daba así el salto al otro lado del charco para ponerse bajo las órdenes del también español Poty, coreógrafo del programa, y conquistar a los espectadores. Aunque con su simpatía y belleza consiguió el cariño de gran parte del público, no consiguió mantenerse más de cuatro semanas en el concurso.

7 Rossy de Palma - 'Danse avec les stars', Francia

Rossy de Palma en 'Danse avec les stars'

Cuando Rossy de Palma se unión en 2018 al casting de 'Bailando con las estrellas' de TVE lo hacía con conocimiento de causa. La actriz ya había participado en la versión francesa del formato en 2011. Abriendo así la veda a otros españoles que pasarían después por 'Danse avec les stars', la actriz se unió a la lista de famosos con los que arrancaba el formato su primera edición en Francia. Aunque Rossy de Palma goza de gran reconocimiento entre el público francés, se convirtió en la segunda expulsada del programa. Parece que a la actriz el baile se le resiste y es que en la versión española solo consiguió permanecer tres semanas en el concurso.

8 Miguel Ángel Muñoz - 'Danse avec les stars', Francia

Miguel Ángel Muñoz en 'Danse avec les stars'

Años antes de demostrar su talento con la cocina en los fogones de la primera edición de 'MasterChef Celebrity', Miguel Ángel Muñoz quiso mostrar su talento en la pista de baile en la televisión francesa. Para los espectadores de nuestro país vecino la habilidad para el baile del actor no fue ninguna sorpresa, 'Un paso adelante' fue todo un éxito en Francia y el "tito Rober" conquistó a los franceses como nos había conquistado a nosotros. Fue en el año 2014 cuando Miguel Ángel Muñoz participó en la quinta edición de 'Danse avec les stars' quedando en cuarta posición.

9 Agustín Galiana - 'Danse avec les stars', Francia

Agustín Galiana con su premio de 'Danse avec les stars'

Puede que su nombre no resulte muy conocido en España, pero Agustín Galiana es un rostro popular en la televisión francesa. Aunque durante más de diez años hizo teatro en nuestro país y apareció en series como 'Un paso adelante' o 'Yo soy Bea', el actor y ahora cantante encontró el éxito en Francia donde se vio obligado a emigrar tras varios años sin recibir una oferta de trabajo en nuestro país. En el país vecino consiguió hacerse un hueco en la serie 'Chef' de France 2 y, posteriormente, en 2017 se convirtió en participante de 'Danse avec les stars' llegando a ser el ganador de la edición. El alicantino ha conseguido así el éxito en Francia donde es toda una estrella.

10 Iago García - 'Ballando con le stelle', Italia

Iago García con su premio de 'Ballando con le stelle'

Y un año antes del éxito de Agustín Galiana en Francia, Iago García se hacía con el triunfo de la versión italiana del formato. Después de aparecer en 'Amar en tiempos revueltos', 'El secreto de Puente Viejo' y 'Acacias 38' (que se dice pronto), el actor gallego se convertía en participante de la undécima edición de 'Ballando con le stelle' en Rai1, donde se emiten con gran éxito las series antes mencionadas. Iago García conseguía convertirse en el ganador de la edición en la que bailó desde salsa y merengue a rumba y charleston.

11 Charo - 'Dancing With the Stars', Estados Unidos

Charo en 'Dancing With the Stars'

Aunque en los años 70 consiguió la nacionalidad estadounidense y ha desarrollado casi la totalidad de su carrera en Estados Unidos, Charo es natural de Molina del Segura, Murcia. Además de poder presumir de ser la primera murciana que ha aparecido en 'Los Simpson' (y, probablemente, la única), es la única española que ha participado en la versión estadounidense de 'Dancing With the Stars' hasta el momento. Lamentablemente, Charo no convenció a los espectadores con su aflamencada salsa y fue expulsada la segunda de vigésimo cuarta edición en la que participó en 2017.

12 Miguel Maestre - 'Dancing With the Stars', Australia

Miguel Maestre en 'Dancing With de Stars'

El nombre de Miguel Maestre no es muy popular en nuestro país, sin embargo, es un habitual de la televisión australiana. Maestre es un chef español que ha encontrado en las antípodas de España su lugar. Allí ha conseguido triunfar como cocinero y desarrollar su faceta como presentador. Ha presentado sus propios programas de cocina, ha aparecido en diversos shows como invitado y fue uno de los participantes de la décimo sexta edición de 'Dancing with the stars'. Lejos de repetir el éxito de otros españoles antes mencionados en el formato de famosos bailarines, Miguel Maestre fue el primer expulsado del programa.

13 Samuel Martí - 'Gran Oportunidad', Estados Unidos

Samuel Martí en 'Gran Oportunidad'

Samuel Martí vio cómo en 2017 El Tekila le arrebataba el gran premio de 'Got Talent España', pero esto no frenó al bailarín. Más allá de seguir formándose como bailarín y trabajando tanto dentro como fuera de nuestro país, el mismo año que pasaba por el programa de Telecinco, el madrileño viajó a Miami para participar en 'Gran oportunidad' donde acabó siendo finalista tras convertirse en ganador de la primera ronda.