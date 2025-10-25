RTVE emitirá una programación especial por el primer aniversario de la dana

Por Sandra Alcaide Barrón |

RTVE ofrecerá una programación especial con motivo del primer aniversario de la dana, que ocurrió el 29 de octubre de 2024. La corporación emitirá entregas especiales en gran parte de sus programas, cambiando sus dinámicas y centrándose en recoger testimonios y recordar los sucesos de la catástrofe meteorológica.

El propio día del aniversario, La 1, Canal 24 horas, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior de España y RTVE Play retransmitirán a las 18:00 horas el funeral de Estado, que tendrá lugar en Valencia, y contará con la asistencia de las principales autoridades del país y familiares de las víctimas mortales. Además, estará conducido por Pepa Bueno y Mauro Belenguer en TVE y Juan Ramón Lucas, Lara Hermoso y Carlos Núñez en RNE.

Por otra parte, los informativos a lo largo del miércoles 29 se realizarán desde algunas de las zonas más afectadas como Picanya, para analizar su avance y reconstrucción un año después. A su misma vez, también realizarán entrevistas a autoridades valencianas y gente afectada por los sucesos. Ese mismo día, tras la emisión en la Comunidad Valenciana de 'L'Informatiu 1', La 1 procederá a la emisión del documental 'El CECOPI, las horas críticas'.

Al igual que ellos, 'Malas lenguas' y 'Aquí la Tierra' también modificarán su funcionamiento para recordar a las víctimas, al igual que en 'D Corazón', que hará un recorrido de los rostros famosos que se implicaron en la recuperación y reconstrucción de las zonas dañadas.

Los programas especiales en La 2

En La 2 también recordarán el primer aniversario de la dana, con 'Culturas 2', que emitirá ese miércoles un monográfico con uno de los fotógrafos más reconocidos por su trabajo durante la catástrofe climática y con libros y actividades conmemorativas sobre la dana que han surgido este año. Por otra parte, a partir del domingo 26 de octubre, RTVE realizará unas crónicas junto a un enviado especial y el equipo de datos de la corporación en las que indagarán en los aciertos y errores de aquel día, además de mencionar los bulos que hubo sobre la dana, como el del aparcamiento del Bonaire.