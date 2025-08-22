Lengua, cultura y proximidad: El compromiso de À Punt en la dana

Por Héctor Alabadí |

Els moments que marquen una vida cal viure'ls en família, a l'entorn que ens fa sentir com a casa. Però no es tracta només d'un lloc; és una forma de sentir i entendre una cultura i llengua pròpies. Si eres valenciano, probablemente hayas sentido una conexión especial por estas primeras líneas porque sabes que no estoy hablando a cualquiera, me estoy dirigiendo a ti. Y lo hago desde la cercanía y la forma de comprender la vida que me aportan mis orígenes en la "terreta". Precisamente,

En su corta vida, À Punt se ha convertido en un punto de encuentro para los valencianos y valencianas, especialmente ante emergencias, sucesos o inclemencias meteorológicas. Pero no solo por su cobertura informativa, sino también porque es la voz de un pueblo con identidad propia. En palabras de Ximo Rovira, presentador de 'Bon dia Comunitat Valenciana', "somos una tierra con una idiosincrasia, una lengua y una cultura que nos definen como valencianos", y la cadena pública juega un papel imprescindible en preservar y difundir este legado, "mostrándonos como sociedad diversa e impulsando el sector audiovisual valenciano".

Àlex Blanquer y Ximo Rovira, presentadores de À Punt durante la cobertura de la dana

Pero más allá de su apuesta por la cultura local y el entretenimiento, À Punt se ha posicionado como referencia informativa en valenciano, en parte por su exhaustiva y sobresaliente cobertura de la tragedia de la dana del 29 de octubre de 2024, que ha reforzado su conexión con la ciudadanía valenciana. "Está demostrado que en cada situación de emergencia la gente busca À Punt para informarse", afirma Ivan Esteve Besalduch, director de los informativos de la cadena desde 2023 hasta 2025. La catástrofe, que causó 223 muertes y decenas de miles de damnificados en la provincia de Valencia, hizo que la audiencia conectase de "manera abrumadora" con la autonómica valenciana, ya que tiene "una mayor implantación en el territorio" y dispone del "músculo suficiente para llegar donde otras televisiones no pueden".

À Punt realizó una cobertura diaria de más de 16 horas en directo de forma ininterrumpida

La cadena demostró que la proximidad no es solo un valor simbólico, sino un principio fundamental.en À Punt y ahora de ' Fiesta ' en Telecinco, destaca la importancia de contar con profesionales de la casa, conocedores del terreno y la realidad de las víctimas, que pudiesen "dar posibles soluciones y ayudar a los afectados en todos los aspectos". Porque realizar un servicio público en valenciano es "el motivo de su existencia y no la audiencia". La empatía con lo ocurrido es diferente a la que puede tener una televisión nacional, que puede estar más enfocada en "rebuscar entre los temas que más venden y no en ser de relevancia" para la ciudadanía.

Para À Punt, la cobertura de esta tragedia fue uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado. La cadena se volcó por completo, ofreciendo una programación especial en directo durante 16 horas diarias ininterrumpidas con los especiales, la producción de los servicios informativos y los programas de actualidad, dedicados exclusivamente a las consecuencias de las inundaciones. Aunque tuvieron que montar un enorme despliegue, Esteve asegura que pudieron prepararlo con cierta previsión "gracias a la profesionalidad de los compañeros de 'L'Oratge', que desde una semana antes estuvieron alertando de la situación meteorológica que se estaba generando". "Pero esta cobertura no hubiera sido posible sin el esfuerzo sobrehumano de toda la plantilla, desde el primero hasta el último, y tanto desde los informativos como desde los programas fuimos todos a una, porque todos somos À Punt", añade.

Ximo Rovira describe la importancia de transmitir la realidad sin adornos ni filtros: "la tragedia fue tan dura que nuestra obligación era contarla tal como era, sin edulcorar". Durante los días más críticos, los periodistas de À Punt no solo informaban, sino que compartían la angustia de la población valenciana, enfrentándose a situaciones realmente desgarradoras. Incluso, algunos de ellos mismos o sus seres queridos se habían visto afectados por las inundaciones. Las emociones fueron inevitables, y a la vez necesarias para compartir ese dolor que sentían (y sienten) los espectadores. "Nunca antes había llorado tanto delante de una cámara", confiesa Rovira, mientras recuerda la dureza de los testimonios de las víctimas.

Las presiones políticas

En un contexto de crisis, la televisión autonómica adquiere una relevancia todavía mayor. Con la proliferación de noticias falsas y bulos que se viralizan en redes sociales en cuestión de segundos, la labor de informar de forma veraz y contrastada adquiere aún más valor. Especialmente cuando la polarización y la crispación se apodera del discurso político, convirtiendo a À Punt en blanco de sus críticas y estrategias. El propio presidente de la Diputació de València y presidente provincial del Partido Popular, Vicente Mompó, calificó de "totalmente politizada" a la cobertura informativa de la pública, acusándoles de "colaborar en ese linchamiento" que supuestamente se realizó a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana y máximo responsable de la gestión de la catástrofe.

Ivan Esteve Besalduch, director de los informativos de la cadena desde 2023 hasta 2025

"En todas las redacciones de informativos existen presiones y la de À Punt no es una excepción", asegura Esteve, que estaba acostumbrado a recibir quejas a diario antes de ser cesado, especialmente al tratarse de un medio público. Pero existe una diferencia sustancial: "una cosa son quejas y otra son instrucciones". "Yo puedo asegurar que, ni antes ni durante ni después de la cobertura de la dana, hemos recibido directrices políticas", afirma. Desde la dirección de la cadena, se ha dado "libertad absoluta" a los periodistas para informar de los hechos tal y como eran. "La realidad de lo que estaba pasando era la que era, tan dura, dramática y brutal, que nuestra obligación era estar ahí siendo testigos junto a las víctimas de lo que estaba sucediendo", reflexiona Rovira.

Como refleja la cobertura de la dana, À Punt ha logrado consolidarse como un referente de confianza para la sociedad valenciana, rompiendo lazos con la parte más oscura de Canal 9 y marcando el inicio de una nueva etapa. Un trabajo que ha sido respaldado por la audiencia, disparando sus datos y rompiendo récords de cuota de pantalla. El informativo 'NTC Nit' del 29 de octubre fue la emisión más vista de la historia del canal, con un 22% de share y picos que llegaron al 27,3%. Unos datos que confirman su consolidación como un medio comprometido con la veracidad, que no solo es un pilar fundamental en tiempos de crisis, también ayuda a reivindicar y preservar la cultura valenciana, con nuestra lengua, costumbres, tradiciones y particularidades. Después de los peligrosos cambios en el ente público, ojalá pueda seguir creciendo con la independencia que merece, desempeñando su función de servicio público y siendo la voz de un pueblo. El nostre poble.

