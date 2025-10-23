Llaman a declarar a Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la trágica dana

Por Julia Almazán Romero |

La investigación sobre la gestión de la dana que asoló la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024 da un nuevo giro. La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar a Maribel Vilaplana, la periodista que ese mismo día comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro.

La citación se ha fijado para el próximo 3 de noviembre, después de que la Audiencia de Valencia estimara parcialmente un recurso de apelación, decisión que contrasta con la opinión de la propia jueza instructora, que en un principio no veía necesaria su comparecencia al considerar que su testimonio no aportaba nuevos elementos a la investigación.

La decisión judicial se apoya, informa El País, en una carta abierta publicada por la propia Vilaplana en septiembre, donde modificaba la versión ofrecida meses antes sobre los horarios de aquel encuentro. En ella, la comunicadora reconocía haber abandonado el restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas, una hora más tarde de lo que había afirmado en un principio. "Acudí a esa cita a petición del presidente, con el objetivo de explorar posibles vías de colaboración profesional", explicaba la periodista, que aseguró también que Mazón "empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada".

Según el auto, los magistrados consideran que no puede descartarse que, interrogada en sede judicial,. La Audiencia subraya que su relato podría aportar información sobre las llamadas telefónicas que el president realizó durante el almuerzo, algunas de ellas con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, una de las principales investigadas en la causa junto al exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso.

Sin embargo, en su escrito, Vilaplana insistía en que permaneció ajena a las conversaciones de Mazón. Además, añade de manera contundente: "No pregunté, no participé, ni conocí en ningún momento su contenido, y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto". Tras conocer la magnitud de la tragedia, la periodista aseguró haberse puesto en contacto con el president para expresarle su "angustia" y pedirle que su nombre no se vinculara a la gestión de la catástrofe.

Una testigo clave para aclarar las horas críticas

La declaración de Maribel Vilaplana podría resultar determinante para reconstruir los movimientos de Mazón durante las horas más críticas de la dana. Según los registros, el president abandonó El Ventorro pasadas las 18:45h y no llegó al centro de coordinación de emergencias de L'Eliana hasta las 20:28h, cuando la alerta masiva a móviles Es Alert ya había sido enviada y gran parte de las víctimas habían fallecido. La Audiencia considera "necesario avanzar en la investigación" y subraya que, aunque Mazón goce de la condición de aforado, eso no impide hacer todo lo necesario para esclarecer los hechos.