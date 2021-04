El pasado domingo 18 de abril, 'Viva la vida' aparcó los debates y tertulias sobre la actualidad del corazón para centrarse, durante unos minutos, en la historia de Rubén, uno de los primeros hombres embarazados en visibilizarse a través de los medios de comunicación en España. Emma García se encargaba de entrevistar al joven, que narraba su experiencia y lanzaba un mensaje de reivindicación.

Rubén Castro en 'Viva la vida'

"Soy Rubén, tengo 27 años, y estoy embarazado. Soy una persona trans y, desde que tengo uso de razón, siempre tuve claro que quería llevar a cabo el proceso de gestar a mi bebé". Con estas palabras se presentaba Rubén, que dejaba claro que "aunque la gente piense que esto es un retroceso en mi transición, para mí es un avance, porque es donde siempre he querido estar". El joven afirmaba que, en la sociedad, "se creen que odiamos nuestros cuerpos, o que nuestros cuerpos están equivocados, cuando para nada es así. Hay muchísimas personas trans y cada una vive su transición como desea".

Rubén, también conocido en las redes sociales como "papá gestante", denunciaba en el plató del programa de Telecinco las dificultades a las que había tenido que enfrentarse en el proceso: "Hay mucho desconocimiento en muchos ámbitos. He tenido que pasar por un comité de ética de un hospital público para que decidieran si yo podía acceder al área de reproducción asistida, cuando esto ya lo contempla una ley que tenemos en Madrid desde el 2016", aseguraba.

La importancia de los referentes

Ante una emocionada Emma García, Rubén hacía alusión a lo duro que había sido el proceso de descubrir que podía ser un hombre trans y gestar a su bebé: "Ha sido muy duro por ese mensaje constante que existe de que solo gestan las mujeres. Hasta que yo no he encontrado referentes y no he podido saber que yo podía realizar este proceso, no pude iniciar mi transición".

Rubén hacía referencia a cómo los referentes le ayudaron a entender que no había una sola manera de transicionar o de ser una persona trans: "Yo siempre he cuidado mucho el camino, siempre he preservado mi fertilidad. Por ejemplo, empezando mi tratamiento hormonal, pero antes, habiendo congelado mis óvulos", narraba. En España, muchas personas trans siguen teniendo que pasar por un proceso de hormonación obligatoria durante dos años para poder adoptar su nombre elegido y su género en su documentación. Este proceso, en la gran mayoría de las ocasiones, acaba en infertilidad.