Ruby Rose abandona 'Batwoman' y será sustituida por otra actriz

El Arrowverso sufre un duro golpe. Tras presentar al personaje de Batwoman en 2018 con un crossover del evento anual del universo DC y en "Crisis en tierras infinitas", cerró la primera temporada de su propia serie con un potente final. Pero, después de confirmarse su renovación por una segunda tanda de episodios, la ficción de The CW tendrá que hacer frente a un destacado contratiempo.

Ruby Rose como Kate Kane en 'Batwoman'

La actriz Ruby Rose, que da vida a Kate Kane, ha decidido abandonar la ficción que protagoniza, tal y como ella misma ha informado a través de un comunicado: "He tomado la complicada decisión de no regresar a 'Batwoman' la próxima temporada. Esta no ha sido una decisión tomada a la ligera, ya que tengo el máximo respeto por todo el elenco, el equipo y todos las personas involucrados en el proyecto, tanto en Vancouver como en Los Ángeles. Estoy más que agradecida a Greg Berlanti, Sarah Schechter y Caroline Dries, no solo por darme esta increíble oportunidad, sino por darme la bienvenida al universo de DC que tan bellamente han creado".

"Gracias a Peter Roth y Mark Pedowitz y a los equipos de Warner Bros. y The CW que pusieron tanto en esta serie y siempre creyeron en mí. Gracias a todos los que hicieron de la primera temporada un éxito. Estoy realmente agradecida", explica la intérprete australiana, que no ha especificado la razones que han propiciado esta drástica decisión. Se desconoce si podría haber influido la lesión del cuello que sufrió la actriz cuando rodaba secuencias de riesgo.

¿Quién interpretará a Batwoman?

Los responsables de la ficción se ven obligados a buscar una sustituta que se meta en la piel de Batwoman en la segunda temporada. Según informa Deadline, los productores ya trabajan en la búsqueda de una intérprete LGTBQ que pueda sustituir a Ruby Rose como Kate Kane. Cuando esto ocurra, asistiremos al fenómeno televisivo conocido como El Síndrome Darrin, que se originó en 1969 cuando Dick York fue sustituido por Dick Sargent como Darrin Stephens en la ficción fantástica 'Embrujada'.