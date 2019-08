'RuPaul's Drag Race' llega a Australia con una nueva adaptación

Por si no teníamos suficiente "drag race" en nuestra vida, una nueva versión del formato se encuentra en proceso de preparación. El portal TV Tonight ha desvelado que la adaptación australiana de 'RuPaul's Drag Race' verá la luz, previsiblemente, en 2020, ya que ITV Studios Australia habría comprado los derechos del famosos concurso de drag queens.

RuPaul llega a Australia

El formato producido por Passion Distribution y World Of Wonder prepara su llegada al país con el estreno de su primera temporada, mientras que en la versión americana cuenta ya con once ediciones normales y cuatro 'RuPaul's Drag Race: All Stars', en donde varias de las mejores reinas de temporadas anteriores se vuelve a reunir para luchar por la corona otra vez. La noticia ha causado gran revuelo entre los seguidores más acérrimos del formato, que esperan con ansias conocer más detalles del proyecto.

Se desconoce si Courtney Act, de origen australiano y concursante de la sexta edición en Estados Unidos, hará acto de presencia en el programa, ya sea como jurado invitado, presentadora o concursante. David Mott, CEO de ITV, se ha mostrado encantado de contar en su parrilla con uno de los shows más exitosos: "Estamos preparados para recibirlo el próximo 2020'".

Pero antes...

Mientras esperamos más novedades sobre esta esperada adaptación, nos tendremos que conformar con el inminente estreno de 'RuPaul's Drag Race UK'. El próximo 3 de octubre verá la luz la versión británica del formato, en donde 10 reinas inglesas lucharán por alzarse con la corona y codiciado premio, convirtiendose así en la primera ganadora de "drag race" en Reino Unido.