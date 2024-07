Por Beatriz Prieto |

Los concursantes de 'OT 2023' pusieron punto final a una experiencia única con el último concierto de su gira juntos el pasado 13 de julio. Ahora, en medio de su adaptación para desarrollar sus caminos artísticos ya totalmente en solitario, Ruslana sorprendía en redes al compartir unos sinceros pero contundentes mensajes con sus seguidores, en los que mostraba su hartazgo por los intentos de violación de la privacidad que ella misma sufriría tras su paso por el talent musical de Prime Video.

Chiara y Ruslana en la Academia de 'OT 2023'

"Es que no me quiero callar sobre la situación,", escribió la artista en su cuenta personal de la red social X. Ruslana se quejó en dicho mensaje del hecho de que ", no está bien y ninguno de nosotros se merece eso, ninguno", en una más que posible referencia a sus compañeros de 'OT 2023'.

En un segundo mensaje, la ucraniana confesó que sus palabras eran "tanto por una de mis amigas más cercanas, como por mí, que llevo un rato también tragándome tonterías sin sentido y al final se hace bola ver como hacen el mal que termina rebotando en gente a la que quieres". "No somos personajes ficticios, merecemos un mínimo de privacidad", remató la joven cantante, con contundencia, sin concretar nada más sobre el asunto.

es que no me quiero callar sobre la situación, no tenéis vergüenza ninguna y es algo que nos toca vivir a muchos todos los días, invadís nuestra privacidad y muchas veces es también con intención de odio o maldad, no está bien y ninguno de nosotros se merece eso, ninguno... — RUSLANA (@Ruslaanaaaa) July 23, 2024

lo digo tanto por una de mis amigas mas cercanas como por mi, que llevo un rato también tragándome tonterías sin sentido y al final se hace bola ver como hacen el mal que termina rebotando en gente a la que quieres, no somos personajes ficticios,merecemos un mínimo de privacidad — RUSLANA (@Ruslaanaaaa) July 23, 2024

holi esta tarde han hackeado mi cuenta privada de instagram... sabéis que os intento dar todo siempre, pero lo que es privado ha de ser así. que pena me da no poder tener control ni acceso al que era mi sitio personal con mi gente cercana y familia. ???????????? — kiki (@chiaraoliver) July 22, 2024

"Lo que es privado, ha de ser así"

Aunque Ruslana no dio detalles sobre el origen de su queja, sus palabras salían a la luz unas horas después de que su excompañera y amiga, Chiara Oliver, denunciara en la misma red social el hecho de que "han hackeado mi cuenta privada de Instagram". "Sabéis que os intento dar todo siempre, pero lo que es privado, ha de ser así. Qué pena me da no poder tener control ni acceso al que era mi sitio personal, con mi gente cercana y familia", lamentó la menorquina. Un mensaje que, como apuntaban muchos de los seguidores de ambas artistas, podría haber provocado el enfado de Ruslana, quien habría salido así a defender a una de sus compañeras más queridas.