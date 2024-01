Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada presentadores del Benidorm Fest 2024

Por Sergio Navarro |

El Benidorm Fest 2024 sigue desvelando sus detalles y acaba de llegar uno de los más importantes: los nombres de los presentadores, tanto los de las galas como los de las previas y los post. La primera en conocerse ha sido Ruth Lorenzo, quien recientemente ha presentado 'Cover Night' en La 1 que justo este año se cumplen 10 años de su participación en Eurovisión 2014.

Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada

Completan el trío de presentadores...

"Siento no poder estar", ha dicho la artista entrando por videollamada, al no poder estar presente en la rueda por compromisos profesionales. Eso sí, ha dejado un vídeo en el que dice: "Me hace especial ilusión de formar parte del Benidorm Fest, en lo que considero mi casa y mi familia". Se siente feliz de estar "

Pero no estará sola. Le acompañará sobre el escenario Marc Calderó, a quien hemos visto recientemente en 'Hablando claro' y en los debates de 'El conquistador'. "Estoy muy contento y muy feliz", comenta el presentador para quien este cargo nuevo es "un honor y un privilegio". "Se está consolidando como una cita para todos los artistas, pero también para los que vivimos la música y Eurovisión", ha comentado en la presentación, señalando que es consciente de que habrá "momentos más tensos, como las votaciones".

Y el trío de presentadores lo completa Ana Prada, que estará en la green room. "La primera edición fue muy potente y luego ya va generando más expectación. El año pasado lo viví en el access y en el post metiéndome entre bambalinas", comenta ella en la rueda de prensa y señala que "en la green room es donde está el salseo, donde se cuece todo, los nervios, la ilusión", orgullosa de que "todo es una gran familia, todos los participantes se apoyan"

Inés Hernand vuelve para los previos y posts

Inés Hernand ya es la veterana del Benidorm Fest. Ha estado en las tres ediciones aunque en esta ocasión cambia de puesto. Ahora se encargará de las previas y los posts de las galas desde RTVE Play. Antes de las galas estará acompañada de Jordi Cruz, mientras que después de las galas estará junto a Aitor Albizua. Aparte de ello, la presentadora ha hecho una promesa antes de despedirse: "Se vienen lookazos".