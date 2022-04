Ruth Lorenzo presentará la PrePartyES 2022, que contará con casi 40 artistas eurovisivos

La cuenta atrás ha comenzado. Falta poco menos de un mes para que se celebre la 66ª edición del Festival de Eurovisión, que tendrá lugar en Turín los días 10, 12 y 14 de mayo de 2022. Pero antes de esas señaladas fechas, los eurofáns están disfrutando de diferentes fiestas eurovisivas como London Eurovision Party, Barcelona Eurovision Party y, en unos días, Eurovision in Concert (Amsterdam). En España, la próxima gran cita para los amantes del certamen europeo será los días 15 y 16 de abril en la sala La Riviera de Madrid, donde se celebrará la PrePartyES 2022.

La sexta edición de este evento, organizado por Eurovision-Spain, contará con la cantante Ruth Lorenzo como maestra de ceremonias. La representante de España en el Festival de Eurovisión 2014 será la encargada de presentar a las casi 30 delegaciones internacionales y más de una docena de artistas invitados que actuarán sobre el escenario de este gran concierto. Además, la ganadora del Festival de Eurovisión 2016, Jamala, actuará como Embajadora de la Paz en una iniciativa solidaria en apoyo al Fondo de Restauración de Infraestructura y Propiedades Destruidas del Gobierno de Ucrania.

Cornelia Jakobs, representante de Suecia en Eurovisión 2022

La Welcome PrePartyES, que se realizará el viernes 15 de abril, incluirá las actuaciones de representantes de otras ediciones y participaciones de las preselecciones de Eurovisión. Blanca Paloma, Luna Ki, Marta Sango, Xeinn y Sara Deop serán los artistas del Benidorm Fest que participen en este primer concierto, mientras que Rayden y Tanxugueiras lo harán el sábado como invitados. Además, la representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2019, Melani García, deleitará a los asistentes con el tema "Marte".

Así será la gran noche de la PrePartyES 2022

Tras esta primera jornada de bienvenida, el concierto del sábado estará dedicado a los representantes de numerosos países en el Festival de Eurovisión 2022, siendo Chanel Terrero la gran ausente por motivos profesionales. Los candidatos de Albania (Ronela Hajati), Alemania (Malik Harris), Azerbaiyán (Nadir Rüstamli), Bélgica (Jérémie Makiese), Chequia (We Are Domi), Croacia (Mia Dimši), Estonia (Stefan), Finlandia (The Rasmus), Francia (Alvan y Ahez), Georgia (Circus Mircus), Irlanda (Brooke), Islandia (Systur), Letonia (Citi Zeni), Lituania (Monika Liu), Macedonia del Norte (Andrea), Malta (Emma Muscat), Moldavia (Zdob şi Zdub & Fratii Advahov), Montenegro (Vladana), Noruega (Subwoolfer), Polonia (Ochman), Reino Unido (Sam Ryder), Rumanía (WRS), Serbia (Konstrakta) y Suecia (Cornelia Jakobs) interpretarán en directo sus temas sobre el escenario de la PrePartyES 2022.