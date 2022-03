135

'Eurovisión Diaries': Analizamos los temas de Austria, Malta, Chipre, Ucrania y Grecia para Eurovisión 2022

Reaccionamos a las canciones "Halo", "I Am What I Am", "Ela", "Stefania", "Die together", las propuestas de estos cinco países para el certamen.

Almudena M. Lizana / Sergio Navarro / Héctor Alabadí

Conociendo ya las cuarenta canciones que van a participar en el Festival de Eurovisión 2022, es momento de analizar cinco propuestas más que van a participar en Turín en el mes de mayo de 2022. En esta ocasión, hablamos de Austria, Malta, Chipre, Ucrania y Grecia. La primera de ellas es una canción electrónica interpretada por Pia Maria y con LUM!X como DJ, que aporta un ritmo muy pegadizo con "Halo". Por su parte, Emma Muscat, quien iba a representar a Malta con otra canción, finalmente ha optado por cantar "I Am What I Am", un tema mid-tempo que habla sobre vencer inseguridades de todo tipo. En tercer lugar, Andromache, elegida de forma interna para representar a Chipre, trae la canción "Ela", llena de ritmos étnicos que no deja indiferente a nadie. Respecto a Ucrania, tras la retirada de Alina Pash, Kalush Orchestra, segundos en la preselección Vidbir 2022, representarán al país con el tema "Stefania", que mezcla el rap y lo más urbano con tradición y flauta. Por último, también elegida de forma interna, Amanda Tenfjord representa a Grecia con la canción "Die Together", una balada diferente que se ha estrenado con un videoclip que evoca al mar y a la lucha por un amor.

