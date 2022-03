59

'Eurovisión Diaries': Analizamos los temas de Serbia, Dinamarca, Suecia, Portugal e Islandia para Eurovisión 2022

Reaccionamos a las canciones "In Corpore Sano", "The Show", "Hold me closer", "Saudade, saudade" y "Með Hækkandi Sól", las propuestas de estos cinco países para Turín.

Almudena M. Lizana / Sergio Navarro / Héctor Alabadí

La 66ª edición del Festival de Eurovisión ya conoce a todos sus candidatos a excepción de las canciones de Armenia y Azerbaiyán. De esta manera, ya conocemos la mayoría de los temas que van a competir contra "SloMo" en mayo en Turín. En esta nueva entrega de 'Eurovisión Diaries', analizamos la propuesta de Serbia, Dinamarca, Suecia, Portugal e Islandia para el certamen eurovisivo. En primer lugar repasamos la canción "In corpore sano" de Konstrakta, un tema muy reivindicativo y particular que no deja indiferente a nadie con su puesta en escena. A continuación, hablamos de Reddi, el grupo de cuatro mujeres que cantan "The show", una actuación que comienza a modo balada y que termina con algo mucho más rock. En tercer lugar, analizamos la candidatura de Suecia capitaneada por Cornelia Jakobs y su "Hold me closer", una de las grandes favoritas gracias a su forma de interpretar la canción. A continuación, repasamos Portugal, reaccionando a Maro y su "Saudade, saudade", ganadora del Festival da Canção con un tema delicado y suave, mientras que la última canción que hemos analizado ha sido la de Islandia, interpretada por Sigga, Beta & Elín, quienes ganaron la edición del Söngvakeppnin. En definitiva, cinco candidaturas muy diferentes que intentarán hacerse con un puesto en la final del 14 de mayo de 2022.

