Por Beatriz Prieto |

La gala de 'Gran Hermano: El debate' del domingo 29 de septiembre vivió la primera expulsión definitiva de la edición, entre los 19 concursantes, con una votación puso fin al concurso de Elsa Mateos. Una marcha que pilló por sorpresa a la mayoría de sus compañeros, a excepción de Óscar Landa, quien recibió duras críticas de sus compañeros Ruvens Pérez y Edi Insua por haber opinado en directo que consideraba "justa" la expulsión de la vasca.

Óscar responde a las críticas de Ruvens y Edi en 'Gran hermano 19'

, confesó Óscar, tras conocer la expulsión de Elsa. La opinión del vasco cayó sobre sus compañeros como un jarro de agua fría, antes de que. En medio de su emoción, sus nervios y sus cariñosas palabras, Elsa dedicó unas palabras a Óscar cuando el programa lo enfocó: "Quiero darte las gracias por cómo te has portado siempre conmigo, ya sabes que te he dicho que, siempre te he sido sincera".

Elsa admitió que "me dio pena cuando dijeron que estabas expulsado" y "me alegré un poco" con su regreso, "pero luego me dijeron que habías estado hablando a mis espaldas y, sinceramente, me lo podía esperar de ti, pero no guardo ningún rencor". No obstante, la expulsada le deseó "que disfrutes de la experiencia, que soluciones lo que tengas que solucionar con cada uno de tus compañeros y que seas sincero con todos", en una larga despedida que impidió que se dirigiera a todos y cada uno de sus compañeros, algunos de los cuales, como Edi, no pudieron contener las lágrimas.

"Me repatea los huevos"

"No se ha despedido de sus colegas, para tirarse media hora hablando de semejante ser bípedo implume, ¿sabes?", criticó Ruves, en referencia a Óscar, una vez concluida la gala. El manchego opinó que "está claro que el tiempo de la despedida que ha echado, ha estado mal invertido", antes de dirigirse al vasco: "Si hubiera sabido lo que has dicho tú de ella, se iba despedir así de ti. ¡Anda!". "¿Qué he dicho yo de ella?", cuestionó el aludido, quien recordó que solo había opinado que consideraba justa la expulsión de Elsa. "¿Pero justo por qué?", intervino Edi. "Son cosas que me han pasado a mí con ella y hablaré con ella cuando llegue el momento, porque no está aquí", respondió Óscar.

Así ha sido la despedida de Elsa con sus compañeros ?? #GHDBT4 pic.twitter.com/Y7s1uwFRsg — Gran Hermano (@ghoficial) September 30, 2024

Aunque Edi afirmó que "tú tengas otro criterio, lo compro, no tiene por qué ser el mismo", también confesó "que digas que te parece justo me repatea los huevos, porque es una tía que fue sincera, te dijo las cosas a la cara y no fue como tú, por detrás. Y creo que ella se portó demasiado bien contigo, para como tú te portas con ella". "Es tu percepción, yo tengo la mía. Yo sé lo que ocurrió, ella también y, cuando llegue el momento, lo hablaré con ella, no contigo", defendió Óscar. Ruvens insistió que "ya quisieras que se despidiera todo el mundo así de ti. Y más después de lo que has dicho" y le echó en cara que hubiera declarado que "esperabas que se fuera", algo que el vasco negó antes de que zanjar la conversación.