Loli Álvarez destapa los trapos sucios de sus compañeros en 'Supervivientes'

Tras ser la primera expulsada de 'Supervivientes', Loli Álvarez se enfrentaba al polígrafo en 'Sábado deluxe' para desvelar toda la verdad sobre lo que había ocurrido dentro del concurso. A pesar de que su paso por Honduras ha sido corto, lo cierto es que ha sido muy intenso. Un recorrido que ha tenido su cara buena y su parte mala. De esta última se ha llevado alguna decepción de sus compañeros, con las que ha dejado sorprendidos a los colaborares de 'Sábado deluxe'.

Loly Álvarez en 'Supervivientes'

Las Azúcar Moreno fue sobre las primeras a las que hizo mención: "Habían ido a 'Supervivientes' porque según ellas casi les habían rogado, decían que no les hacía falta porque ellas vivían de maravilla y no tenían ningún problema económico", declaraba Loli. Además confesó que las hermanas Salazar estaban muy orgullosas de haber decidido abandonar el concurso: "Aseguraron que abandonaron el concurso porque no iba con ellas", continuó diciendo.

Dentro del concurso, Colate fue uno de los concursantes con los que tuvo peor relación. De él destapó el supuesto chantaje que le hizo a Lidia Santos después de ser nominado:"Cuando le nominamos le dijo a Lidia: la próxima vez que nomines procura nominar con la cabeza y no con el corazón, porque yo tengo muchos contactos que te podían venir muy bien", confesaba. Si hubo algo sobre lo que no se quiso mojar fue a cerca de los privilegios que recibe Isabel Pantoja dentro del concurso y aunque el polígrafo dijo que mentía, ella reconocía que no había visto ningún privilegio.

El compañero por el que sintió atracción

Dejando atrás el mal rollo, Loli Álvarez se sinceró sobre la atracción que sentía hacia uno de los concursantes en la isla: "Fabio es maravilloso, guapísimo, encantador. El coco no se lo he visto pero si me pillas más joven se lo veo", admitía. "A mí me coge que no estoy casada y no tengo a mi Roni en mi vida y yo me lo intento ligar aunque sea para tener una noche. Está tremendo", reconocía entre risas.