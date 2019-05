Kiko Rivera desvela el motivo de su enemistad con Aneth: "Tus amigas tuvieron sexo en el sofá de mi casa"

La gala de 'Supervivientes' no ha dejado muy bien parada a la recién expulsada Aneth, que fue duramente atacada por Kiko Rivera. El cantante aseguró que desde que se fue la amiga de su hermana, la tonadillera está de maravilla. El hijo de Isabel Pantoja ha vetado a la exconcursante de Cantora, afirmando que espera que su madre recapacite respecto a su amistad con ella porque cuánto más lejos esté Aneth de su familia mejor.

Kiko Rivera en 'Supervivientes'

"Mi madre se ha quitado lo peor de la isla, creo que el enemigo lo tiene en casa y eres tú. Quedáte con mi hermana, que sois las dos iguales", pronunció con dureza Rivera. Aneth quiso defender a su amiga haciendo alusión a la bondad de Chabelita Pantoja, pero el DJ continuó con el ataque y declaró que les deseaba a ambas una feliz amistad, aunque lejos de su familia. Según Kiko Rivera, ya le habría dicho a la expulsada que no era de su agrad,o pero que quizá ella no lo recordaba "por llevar alguna copa de más" en ese momento.

El exconcursante de 'GH Dúo' aprovechó para soltar la bomba de la noche, asegurando que ella y sus amigas habían cometido una gran falta de respeto en Cantora. "Sus amigas practicaron sexo en el sofá de mi casa", desveló Rivera. Aneth aseguró que ella no estaba presente cuando sucedieron esos hechos y que no entendía el motivo de su ataque. Al parecer, Kiko Rivera presenció los hechos cuando se desveló aquella noche y no habría querido contárselo a su madre para no darle un disgusto.

Los hermanos, enfrentados

Lejos de apoyarse el uno al otro mientras su madre se encuentra en la Isla de Honduras, actualmente la relación entre Kiko Rivera y Chabelita está rota. La joven aseguró que es su hermano el que está enfadado y que por su madre le iba a dar dos besos, a pesar de que él había dicho con anterioridad que no quería saludarla. Sin embargo, Kiko Rivera continúo molesto: "Yo creo que esos mismos besos me los podía dar en otro lado".