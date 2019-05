Mercedes Milá aclara el motivo tras el cariñoso mensaje de Jorge Javier en 'Supervivientes'

La noche del jueves 23 de mayo, Jorge Javier Vázquez realizó un breve paréntesis durante la gala de 'Supervivientes', con el fin de lanzar un "besazo inmenso" a Mercedes Milá. "Este corazón que no me cabe en el cuerpo (...) es para ti", añadió el barcelonés, antes de continuar con el contenido del programa. Unas palabras que despertaron todas las alertas entre los espectadores y los seguidores de Milá, y que ha empujado a la presentadora a dedicar un mensaje tranquilizador en las redes.

Imágenes publicadas en los stories de la cuenta de Instagram de Mercedes Milá

"Estoy aquí para deciros que no me pasa absolutamente nada, que algunos os habéis preocupado por el saludo que ayer en 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez me dedicó, cariñoso, y pensáis que vuelvo a estar mal o yo qué sé", comenzó Milá, en un story publicado en su cuenta personal de Instagram, sobre el que escribió "¡No me pasa nada!", después de compartir un collage con varias noticias que hacían referencia a las palabras de Jorge Javier.

La barcelonesa prosiguió desvelando que "algunos concursantes de 'Gran hermano' la habían escrito, cariñosísimos". "A todos ellos y los amigos que lo han hecho, ya les he dicho que estoy perfectamente, que no hay de qué preocuparse y que Jorge y yo nos mandamos mensajes de esas características", aclaró la presentadora, que reconoció poco después que "le gustaba mucho 'Supervivientes'". "Me gusta mucho cómo están enfocándolo en la cadena y me gusta muchísimo la presentación de Jordi, de Carlos Sobera y de Jorge Javier", alabó Milá, con sinceridad.

Grandes mensajes de amor

"Con Jorge Javier nos mandamos muchas veces mensajes y ayer no hizo más que hacer eso: grandes mensajes de amor muy cortitos, pero suficientes para mantener, en los momentos en los que yo sé que se puede mirar el teléfono, esa conexión entre nosotros", explicó Milá, antes de concluir que "solo era eso" y pedir "tranquilidad". Además, aprovechando la ocasión, la presentadora animó a sus seguidores a disfrutar de la primera edición de su programa 'Scott y Milá', cuyo estreno de su próxima temporada está previsto para otoño. "Lo podéis ver en Movistar, en la plataforma, en cualquier momento. De parte de Scott y mío, un besito", concluyó la barcelonesa.