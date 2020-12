'Salvados' expone el "acoso" sufrido por Irene Montero y Ábalos durante la pandemia

'Salvados', el programa presentado actualmente por Gonzo, dedicó su noche del domingo 6 de diciembre a la ultraderecha. Durante el espacio se abordaron temas como la ideología, las habilidades comunicativas de ciertos partidos, pero, también, se decidió contar con Irene Montero y José Luis Ábalos, ministros del ejecutivo de Pedro Sánchez. En su conversación con el presentador, ambos contaron las situaciones de "acoso" que habían sufrido.

Gonzo durante el programa de 'Salvados' dedicado a la ultraderecha

La pandemia originada por el Covid-19 ha cambiado nuestra forma de vida y de trabajo. 'Salvados' decidió escuchar las declaraciones de Irene Montero y José Luis Ábalos para conocer cómo las protestas por la manera de gestionar la situación sanitaria habían condicionado su día a día. El ministro de Transportes centra sus primeras quejas "en un canal de YouTube de la extrema derecha", dado que fue allí donde se difundió cuál era la dirección de su casa.

Ábalos y Montero coinciden en que lo más difícil era ver cómo la vida de sus hijos quedaba afectada por las concentraciones de sus detractores a las puertas de sus hogares. "Estos ciudadanos condicionaban las posibilidades de mis hijos, porque se concentraban en las franjas que se podía salir", relató Ábalos ante Gonzo. En la misma línea, Montero se quejó de que tuvieron que variar las rutinas de sus niños pequeños a consecuencia del ruido que venía de la calle.

Piensan que es una cuestión de ideales políticos

"Lo que cuestionan no es una medida concreta, cuestionan tu existencia", afirmaba la ministra de Igualdad antes de comentar que los manifestantes pensaban que los políticos de Podemos son "intrusos e intrusas en las instituciones". De la misma manera, el ministro de Transportes advirtió de un tono "clasista" cuando un vecino le dijo durante las protestas "que no merecía vivir allí". "¿Por qué yo no y el anterior ministro sí?", se preguntaba Ábalos.