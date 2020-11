La espantada de Esperanza Aguirre durante su entrevista en 'Salvados': "Todo el mundo largo de aquí"

Este 8 de noviembre se estrenaba la nueva temporada de 'Salvados' con un programa dedicado a la gestión que en España se está haciendo de la pandemia en materia sanitaria, especialmente en la sanidad pública. Teniendo en cuenta la tensión que se ha vivido entre el Gobierno y organización llevada en Madrid por Isabel Díaz Ayuso, el espacio conducido por Gonzo ha intentado entrevistar a la expresidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre.

Gonzo y Esperanza Aguirre en el estreno de 'Salvados'

Era la segunda vez que la política intervenía en el espacio de laSexta; sin embargo, al igual que ocurrió con su primera entrevista con Jordi Évole, Aguirre se molestó por una de las preguntas del periodista y tomó la decisión de abandonar la grabación. Antes de comenzar, la expresidenta de la comunidad de Madrid le dejó muy claro a Gonzo las condiciones de la entrevista: "Tú me vas a hacer tres preguntas, y a cada una de esas preguntas te voy a contestar en un minuto. Y que todas las preguntas se refieren a mi programa de sanidad", explicaba Aguirre.

Sin embargo, el pacto establecido ha terminado antes de lo debido a medida que la entrevista se iba volviendo más tensa e incómoda. El salirse de las cuestiones que la política le había indicado a Gonzo han hecho que finalmente dejase a medias la charla: "Se han acabado las preguntas. Usted quiere que haga lo mismo que con Jordi Évole, que me vaya. Pues me voy. Todo el mundo largo de aquí", ha sentenciado la exministra. Ya fuera de cámaras, Aguirre se quejaba de haber participado en el programa: "Cómo lo sabía yo, que no cumplís vuestra palabra", lamentaba, y ella misma apagó la grabación.

La pregunta que provocó a Esperanza Aguirre

La exministra solo quería responder a preguntas relacionadas con su sistema sanitario, pero Gonzo utilizaba diferentes noticias que comprometían las palabras de Aguirre, lo que provocó el tenso momento. "Hospital Infanta Leonor de Vallecas, lo inauguró usted en el año 2008. Lo adjudicó por 98.000.000 de euros", comenzaba el periodista. "Ocho años después la gerente de ese hospital va a la Asamblea de Madrid a dar cuenta del estado de las cuentas. Dice que esos años después la Consejería ya le ha pagado a la concesionaria en compensación por lo que invirtió en la construcción 105.000.000 de euros", enunciaba Gonzo. Ante esta información Aguirre intentó defender que ese dinero había salido de los gastos generales del centro médico. "No me quiera engañar, eso se paga aparte", replicaba el conductor de 'Salvados'. Esta pregunta fue la que colmó el vaso y terminó por enfadar a la exministra.