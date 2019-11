El Cortes Inglés despide a los directivos que obviaron un caso de acoso sexual denunciado en 'Salvados'

El pasado 20 de octubre, Gonzo se estrenó al frente de 'Salvados' escuchando el testimonio de varias víctimas de acoso sexual en el trabajo. Una de ellas, Isabel, compartió su terrible experiencia con el director de El Corte Inglés de Santiago de Compostela, a quien denunció por su acoso entre 2014 y 2017. El denunciado fue cesado en 2017 tras una investigación interna. Ahora, gracias al reportaje de laSexta, han sido despedidos tres directivos de la empresa que hicieron caso omiso e incluso recriminaron las denuncias de la trabajadora.

Isabel compartió su historia de acoso en 'Salvados'

Hace pocas semanas, la compañía cesó a A.B., director de El Corte Inglés de Santiago; A.Q., jefe de personal de ese centro; y F.A., jefe de personal de Galicia, según apuntaron fuentes internas a Economía Digital y confirmó la propia compañía. Los directivos mantuvieron su puesto durante los dos últimos años aunque la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aseguraba que la actitud de la empresa resultaba "ciertamente inexplicable, máxime cuando las quejas no eran aisladas". Isabel afirmó en 'Salvados' que no era la única víctima: "Éramos, mínimo, tres más".

La sentencia del TSXG afirma que "ha quedado en evidencia que la dirección empresarial no adoptó ninguna medida correctiva, que ni siquiera se molestó en investigar los hechos". Y añade: "Ningún responsable de la empresa ni jefe de personal procedió a realizar una mínima investigación de lo que estaba sucediendo, pues ni se entrevistaron con las demás trabajadoras".

En el programa de laSexta Isabel explicó que, tras su denuncia ante el comité de empresa, su marido, que trabajaba en el mismo centro, fue a hablar con la dirección y le recriminaron que ella hubiese presentado una queja. "¿Cómo eres capaz de dejar que tu mujer haga eso?", le dijeron. Isabel aseguró que el acosador y el responsable de personal eran amigos. "Iban al pádel a jugar, salían juntos. A partir de ahí, fue a por mí. Ellos le dijeron: 'Cuidado con esta, que está diciendo esto'", aclaró la denunciante.

Tocamientos y gestos obscenos

Isabel, que llevaba 20 años trabajando en el centro de la capital gallega, recordó lo sucedido junto a Gonzo: "Me tocaba, me cogía por la espalda, me tocaba la cintura, se rozaba conmigo, me hacía gestos obscenos, venía con el móvil y me enseñaba vídeos porno...", explicó la víctima. Ante las denuncias, los responsables no movieron un dedo. "No te preocupes, ya sabes cómo es este hombre. Es muy simpático, tiene esas cosas. Pero no le hagas caso, él es así", fue la respuesta que recibió.

El pasado 20 de septiembre, el director de recursos humanos de El Corte Inglés, Manuel Pinardo, se reunió con Isabel en un hotel de Santiago para presentarle sus disculpas, según fuentes consultadas por Economía Digital. Él mismo le habría mostrado las cartas de despido de los directivos que obviaron sus denuncias durante años. La cita tuvo lugar una vez ya se había grabado el programa de 'Salvados'.