Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

A falta de nueve entregas para el final de 'Sálvame', el programa quiere premiar a todas las personas que han sido importantes para ellos y preparan los "premios a los que nos quieren". Pero, más que galardones que demuestran aprecio, parece que los irónicos premios son en realidad una mecánica para vengarse de aquellos que han hecho daño a 'Sálvame' de alguna forma. El actor Armando del Río se convierte en el primer premiado tras haber rajado del programa en una entrevista reciente.

María Patiño y Adela González en 'Sálvame'

El actor, que es uno de los protagonista de ' Mía es la venganza ', dijo en un entrevista con El Televisero que. "Hay que cambiar un poco el chip en este país, dejar temas de 'Sálvame', no sé si para ver una serie diaria o para leer un libro, pero hay que cambiar el chip", comentaba Del Río, que también aprovechaba la crítica al programa para promocionar la serie: "".

'Sálvame' ha empezado el programa del 13 de junio anunciando que invitaban al actor a recibir el premio que se merece, indagando en que nunca ha sido galardonado por su trabajo. "Hoy vamos a empezar por un actor que se merece este reconocimiento, que es leyenda del cine español", soltaba con pullas Adela González.

Además, habían preparado un reportaje en el que repasaban su prolífica carrera como actor, algo a lo que María Patiño aludía irónicamente. En él han enseñado en tono humorístico algunos de sus momentos públicos más vergonzosos, aquellos gracias a los cuales el actor se ha ganado una "fama de flipado", como dicen en el programa. Algunos de estos incluyen conversaciones pasadas con reporteros en las que el intérprete aseguraba haber tenido sexo viéndose a sí mismo en la tele o decía que era reconocido en todo el mundo.

Armando del Río rechaza la invitación de 'Sálvame'

El programa ha conseguido además hablar con el actor por teléfono para invitarlo a plató a recibir el galardón. Armando del Río se reía y decía que no podía ir. "No era mi intención dejar a 'Sálvame' mal ni nada. Se ha montado un poco de lío en Twitter y paso de meterme en más berenjenales. Voy a ir a ahí y me vais a despellejar, así que casi prefiero no ir".

La conversación telefónica terminaba con el actor diciendo que no es quién para enseñarle al programa cómo hacer las cosas mejor: "Lleváis 14 años con muy buenas datos de audiencia [...] No era mi intención meter un aguijón [...] Me faltó decir 'era una broma' pero no lo dije", aclaraba por teléfono. "Disculpas si se han sentido mal los seguidores de Sálvame, yo no veo el programa y cada uno puede dar su opinión".