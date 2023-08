Sam Heughan da pistas de su final deseado para 'Outlander': "No creo que lo consiga"

Por Alejandro Rodera |

La séptima temporada de 'Outlander' vivirá su midseason finale esta misma semana. Desde el viernes 11 de agosto, estará disponible en Movistar Plus+ el cierre de esta primera parte, que será un punto de inflexión de cara a una segunda tanda que desembarcará en 2024 y que, contra los pronósticos iniciales, no será la última de la serie. Pese a las expectativas de los propios productores, que prepararon la séptima entrega como la definitiva, Starz terminó dando luz verde a una octava, sobre la cual se ha pronunciado recientemente Sam Heughan, uno de los principales estandartes del proyecto.

Sam Heughan en 'Outlander'

En una entrevista concedida a The Herald, el actor escocés ha explicadode planes. "Supuestamente íbamos a terminar con esta temporada y, y por esa razón vamos a volver para hacer otra.. No sería satisfactorio acabarla sin más, dejándola en el aire", expresa Heughan, que no huye de una realidad delicada: la más que probable

En estos momentos, la saga literaria consta de nueve novelas, aunque Gabaldon ya está escribiendo la décima, que puede ser el punto final. Ante esta situación, 'Outlander' no conseguirá cubrir toda la obra de la autora, ya que la séptima temporada es un recorrido por el final del sexto libro y las tramas del séptimo y el octavo, mientras que la octava entrega se centrará en el noveno. "Diana todavía está escribiendo el décimo libro y hay mucho más que no hemos sido capaces de cubrir. Tendremos que acabar de alguna manera. Quizá no igual que los libros. Yo estoy presionando para que sea un final diferente, pero no creo que consiga lo que quiero", añade Heughan.

Final y comienzo

Heughan es consciente de que esta encrucijada puede dividir a los espectadores, que tardarán en descubrir el desenlace, ya que las huelgas de Hollywood han frenado la producción de ese cierre. "Sea lo que sea que hagan los guionistas, supongo que daremos con la clave. No creo que pueda ser satisfactorio para todo el mundo, pero espero que podamos llegar a un punto en el que se complete nuestro 'Outlander'. No serán los libros completos, pero al menos es nuestra historia y espero que haya un sentimiento de fin", sentencia el intérprete, cuyo personaje, Jamie Fraser, desvelará su pasado familiar en la futura precuela 'Blood of My Blood', centrada en la conexión establecida entre sus padres.