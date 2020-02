Samantha ('OT 2020') se derrumba por Flavio: "No me abraces y me huelas cada mañana que vienes a mi cama"

Nuevo capítulo en la relación entre Samantha y Flavio en 'OT 2020'. Alicantina y murciano se destaparon como la primera "carpeta" de la edición hace apenas unas semanas, pero el tiempo pasa muy rápido dentro de la Academia y los sentimientos cambian deprisa. Samantha le confesó a Noemí Galera que Flavio no quería nada serio con ella, pero la semana de ensayos con "Call me maybe" se le está haciendo un poco cuesta arriba.

Samantha y Flavio en el primer pase de micros de la Gala 4

El boletín de noticias ha desvelado una conversación inédita de Samantha con algunos de sus compañeros. "Yo creo que ni él sabe lo que está haciendo", se oye decir a Jesús Rendón. Rafa le da la razón: "No lo sabe porque es un niño y tú ya tienes más cabeza, y te duele", asegura el andaluz buscando ofrecer consuelo en referencia a Samantha.

En medio de una semana complicada, la valenciana se ha desahogado con sus compañeros recordando los momentos más difíciles: "No me abraces y me huelas cada mañana que vienes a mi cama. Y volverá. Y yo estaré", expresa con toda confianza. Anaju tiene clara la respuesta: "Pues no estés". Lo cierto es que a falta de tres días para la Gala 4, ambos deberán seguir trabajando juntos para sacar adelante una buena actuación y salvarse de la nominación.

Sam lloró anoche por Flavio. "No me abraces y me huelas cada mañana que vienes a mi cama" ???? #OTDirecto6F pic.twitter.com/v9udrMqGyH — Isa ???????? (@flordelirioo) February 6, 2020

Tensión, miradas y abrazos

Desde que Samantha confirmase el romance el pasado 25 de enero, las cosas han cambiado mucho. "Es que juega un poco y encima me encantan las canciones que escribe", reflexionaba entonces Sam junto a Noemí Galera. Pasaron los días y la historia se enfrió, al menos hasta que coincidieron como dúo. En la clase de interpretación con Ivan Labanda, el profesor les propuso completar la frase "lo que más necesito de ti es...", a lo que Samantha respondió: "Necesito que estés más alegre y receptivo", para luego añadir: "Necesito que no me mires con cara de perro".