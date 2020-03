Jesús Rendón ('OT 2020') estrena su primer single, "Me sabe a sal", el viernes 27 de marzo

'OT 2020' se ha suspendido temporalmente por las medidas preventivas del Gobierno ante el coronavirus. La Academia cerraba sus puertas tras haber intentado hacer su última gala sin los medios técnicos de los que disponen en un plató de televisión, por lo que RTVE y Gestmusic decidieron posponer la continuación del talent musical para cuando fuese posible. Mientras tanto, los concursantes permanecen en casa con sus familias a la espera de que mejore la situación. Sin embargo, los triunfitos no han paralizado sus proyectos; el último expulsado de la edición, Jesús Rendón, estrenará muy pronto su primer single.

Buenos días personas bonitas del mundo ???? Os recuerdo que el viernes 27 a las 0:00 se estrena mi primer single. Vamos a usar el hastag #EsperandoMeSabeASal y me contáis de que manera lo esperáis. Os voy leyendo ???? pic.twitter.com/fmzN44p6ST — Jesús Rendón (@soyJesusOT2020) March 23, 2020

En la Gala 9, que se celebró dentro de la Academia, Gèrard y Hugo Cobo eran los nominados pero no hubo ninguna expulsión, por lo que Jesús Rendón sigue siendo el último concursante del programa en abandonar el talent. Ya fuera le dio los últimos retoques a su primer single, "Me sabe a sal", un tema que por fin verá la luz el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas en todas las plataformas digitales.

Se trata de un tema producido por David Santisteban, cantante, autor, compositor y productor musical que ganó del premio Goya por Mejor Canción Original por "El Niño" , la película de Daniel Monzón. Tiene una larga trayectoria profesional como editor de cientos de canciones entre las que se encuentran muchos singles de los antiguos triunfitos como David Bisbal, Gisela, David Bustamante, Nuria Fergó, Sergio Rivero, Manuel Carrasco, Soraya Arnelas o Cepeda. También ha trabajado con otros artistas fuera del ámbito 'OT' como Pastora Soler, Antonio José, Vanesa Martín, María Parrado, India Martínez, Tamara, David DeMaría, Luis Fonsi y Sergio Dalma, entre muchos otros.

Concierto de singles desde casa

Por otra parte, el canal 24 horas de 'OT' vuelve a estar activo para seguir entreteniendo a los seguidores del formato durante esta cuarentena. Roberto Leal ha presentado, también desde su casa, la nueva programación del canal, con reemisiones de las últimas tres ediciones y contenido exclusivo cada día a las 16:00 h. El pasado domingo, Javy Ramírez, Maialen, Nick Maylo, Eli Rosex, Anne Lukin y Rafa Romera protagonizaron un concierto gratuito online donde los seguidores pudieron escuchar en directo a sus artistas favoritos interpretar las canciones que ya están en el mercado, excepto Ariadna, que debido a un contratiempo no pudo cantar. A Jesús Rendón no le ha dado tiempo, al menos en esta ocasión, ya que su single se estrena al final de la semana. Con todo, no se descarta que pronto aparezca por el canal de 'OT 2020' para interpretarlo en directo.