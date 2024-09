Santi Acosta se emociona con Mayte Zaldívar después de ser acusado de blanquear a Julián Muñoz

Por Redacción |

La entrevista póstuma a Julián Muñoz para '¡De viernes!' ha traído cola para su entrevistador, Santi Acosta. Tan solo veintiún días antes del fallecimiento del expolítico, el que fuera alcalde de Marbella se sentaba junto al presentador para hablar largo y tendido de los polémicos episodios que han marcado su vida, ajustando cuentas con Isabel Pantoja o Jesús Gil y sincerándose como nunca sobre el caso Malaya, entre otros temas. La entrevista ha generado todo tipo de debate y por la que muchos han acusado a Acosta de "blanquear" la figura del expolítico.

Mayte Zaldívar y Santi Acosta en '¡De viernes!'

Tras las críticas recibidas, el presentador ha defendido su trabajo al frente de la polémica entrevista: "(...) Tal vez la gente piense que blanqueo porque no lapido en directo, pero esa no es mi forma de trabajar. Yo no soy ni verdugo ni juez. Lo que quiero es escucharte a ti para que tú me cuentes tu versión de los hechos. Yo no estoy aquí para insultarte", se ha defendido en una entrevista para El Mundo. "Entrevistar es saber y tenemos que saber qué es lo que pasa para aprender nosotros, cambiar o no caer en determinados errores".

Una vez justificado, Acosta comenzaba con normalidad el programa de '¡De viernes!' de este 27 de septiembre, que, para seguir dando cobertura al fallecimiento de Muñoz, recibía la visita en plató de Mayte Zaldívar. En un momento de la entrevista a la viuda del expolítico, tras emitir uno de los fragmentos de la charla con Muñoz, el colaborador José Antonio León interrumpía para romper una lanza a favor del presentador: "Lo que quiero decir y no se dijo la semana pasada, y que igual a él no le gusta, es que es muy difícil hacer esta entrevista. Te veo muy emocionado. Enhorabuena, compañero", felicitaba a Acosta, que quitaba hierro al asunto al agradecerle sus palabras: "Gracias, pero Julián fue quien hizo la entrevista y el que fue generoso".

Santi Acosta emocionado

Quien se sumaba a la felicitación en ese momento era la propia invitada, que le dedicó unas palabras que consiguieron emocionar al presentador. "Yo creo que esta entrevista solo la podías haber hecho tú. Por el cariño, por el respeto y por la manera de tratar y dar visión a las cosas. No hay más", le dedicaba Zaldívar sobre la entrevista que le hizo a Muñoz.

Con lágrimas en los ojos y la voz rota, que hacían pensar que las críticas que se han lanzado contra el presentador durante la semana le han afectado a nivel personal, le agradecía a su invitada con pocas palabras: "Muchas gracias". "¡Ay, que te has emocionado, Santi!", comentaba Patricia Pérez desde su asiento. "Que sepas que en privado también es así", añadía León al emotivo momento que vivía Acosta.