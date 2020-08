Santi Alverú quita importancia a su polémica con Cristina Pedroche: "Las bromas entre compañeros son bromas"

El pasado jueves 20 de agosto se generó en el plató de 'Zapeando' un momento de enorme tensión. Maya Pixelskaya se encontraba presentado su sección cuando Cristina Pedroche lanzó un zasca hacia Santi Alverú, asegurando que nunca podría estar con alguien como su compañera porque es "un pibón". Sin embargo, la vuelta del zasca no pareció sentar igual de bien a la presentadora de las Campanadas.

Santi Alverú en 'Zapeando'

El defensor del espectador en 'Zapeando' comentó a modo de broma la altura de Dabiz Muñoz, lo que provocó que Pedroche le advirtiera de no ir a DiverXO si no quería que le escupieran en el plato. Aunque se creó una atmósfera extraña en el programa, llenándose las redes sociales de críticas hacia la madrileña por su reacción, Santi Alverú ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que no era más que una broma.

"Amigos, en un programa de humor, las bromas entre compañeros, son eso, bromas. No está bien sacarlas de contexto para atacar a nadie", expresaba el colaborador a raíz de las críticas a su compañera. Además, aseguraba que iría sin problemas a cenar al restaurante de Muñoz. "Hoy voy a cenar a DiverXO con muchísimas ganas, ¡os iré contando!".

¿Broma o no?

Santi Alverú ha querido restarle hierro al asunto, puesto que en 'Zapeando' son comunes las bromas entre los compañeros. No obstante, y pese a su respuesta, muchos usuarios de Twitter siguen sin creer que se tratara tan solo de una broma debido a la tensión y al silencio incómodo que se generó con su intervención. "Lo de ayer fue muy raro y lo de Cristina no me pareció nada acertado, tampoco el silencio por parte de tus compañeros", comentaba un usuario.