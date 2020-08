Tensión entre Cristina Pedroche y Santi Alverú con Dabiz Muñoz de por medio: "Si no te escupe él te escupo yo"

El buen humor al que acostumbra 'Zapeando' todas las tardes se vio enturbiado este jueves por una serie de chistes que no supieron parar a tiempo. Los colaboradores del programa de laSexta bromeaban ante la posibilidad de un shippeo entre Santi Alverú y Maya Pixelskaya cuando Cristina Pedroche quiso enterrar con un sonoro zasca cualquier tipo de posibilidad de romance entre ambos.

"Vamos a parar la sección esta para aclarar una cosa. Maya es un pibón que no podría estar con este señor", declaró con contundencia, despertando las carcajadas de sus compañeros. "Claro, es que estamos aquí callados, aumentando el shippeo y todos sabemos que es imposible. ¿Tú has visto a esta señora, por favor?", continuaba Pedroche.

Cristina Pedroche se enzarza con Santi Alverú en 'Zapeando'

Santi reconocía con gestos su abatimiento y, cuando se disponía a responder, la vallecana le pedía un último matiz. "Santi, no es una cuestión de que tú seas muy malo. Es que ella es muy buena. Es que lo tiene todo esta señora", remataba la imprevisible presentadora de las Campanadas de Antena 3. Sus palabras sorprendieron a muchos seguidores, ya que ella acostumbra a proclamas en defensa de todos los tipos de belleza y contra el body shaming.

Lo que no esperaba Cristina Pedroche es que Santi Alverú pidiera su turno de réplica para atacar a su marido, Dabiz Muñoz. "No soy yo el que sale con alguien que mide 1,60", soltaba, acompañando sus palabras de un gesto con el que le devolvía el golpe a su rival dialéctica. En contra de lo deseado, el plató se sumía en un silencio absoluto, provocando un incómodo momento.

Cristina Pedroche, visiblemente molesta

Dani Mateo rompía la tensión que traspasaba la pantalla. "¿Qué?", preguntaba. "¿No? ¿Mal?", respondía desconcertado Alverú. "¿Qué has dicho? ¡Pero bueno! ¿Qué estás diciendo, que Dabiz es bajito? ¿Ahora se mete con tu marido?", intentaba salir al paso el presentador, ante una Cristina Pedroche con gesto desencajado y sin saber cómo reaccionar.

"¡Ay, mi madre! De verdad, mejor mañana no vengas a DiverXO, porque si no te escupe él, te voy a ir escupir yo", respondía, visiblemente molesta. La colaboradora le recomendaba de esta manera no ir al restaurante de su marido para no encontrarse con una sorpresa en el plato. Dani Mateo, por su parte, trataba de seguir adelante evitando que el conflicto fuera a más, mientras Alverú se mostraba desconcertado. "Se ha metido en una...", se le escuchaba decir a Pedroche por lo bajo.