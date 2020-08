Carmen Alcayde salta a Atresmedia como colaboradora de 'Zapeando'

La temporada estival inicia su recta final con las últimas semanas de agosto y los programas diarios ya trabajan en las nuevas temporadas que estrenarán próximamente. Ese el caso de 'Zapeando', el programa de humor de laSexta contará con algunas novedades en su nueva etapa. Tras la sustitución veraniega de Anna Simon, Dani Mateo recupera el control del programa producido por Globomedia (The Mediapro Studio) y pronto dará la bienvenida a nuevos colaboradores.

Carmen Alcayde

Entre las sorpresa de la temporada se encuentra el fichaje de Carmen Alcayde, rostro habitual de Mediaset España. La periodista valenciana cuenta con una dilatada trayectoria en Telecinco como conductora de formatos como 'Aquí hay tomate', 'Fresa ácida', 'Las bodas de Sálvame' o 'El programa del verano', así como incontables colaboraciones en los debates de 'Supervivientes' o 'Gran Hermano'.

Ahora, Alcayde sorprende con su salto a Atresmedia como colaboradora fija de 'Zapeando', según avanza Rocco Steinhäuser ('Versió Rac 1') y ha podido confirmar FormulaTV. No será su primera vez en este programa diario, ya que la valenciana asistió como invitada en julio de este año para recordar su trayectoria profesional. "Jorge Javier Vázquez no me lo ha perdonado. Por eso ya no estoy en Mediaset", bromeó en relación a una anécdota con una tarta en la época de 'Aquí hay tomate'.

Giro en su carrera

Este nuevo proyecto profesional supondrá un giro en la carrera de la presentadora, apostando por un contenido un poco diferente al que está acostumbrada a tratar en Telecinco o Telemadrid. Eso sí, se sentirá como pez en el agua con el humor y la ironía que caracteriza a este espacio de sobremesa, ya que es el registro habitual al que la valenciana nos tenía acostumbrados en programas como 'El Madroño'.