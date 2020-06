Anna Simon no renueva su contrato con Atresmedia, aunque seguirá al frente de 'Zapeando' en verano

Tras cerca de una década formando parte de Atresmedia, Anna Simon ha decidido que es hora de abrirse a nuevas miras profesionales y probar suerte en otros proyectos. La barcelonesa está dispuesta a cambiar de aires y, por ello, ha decidido dar un giro a su participación en el grupo de comunicación, al menos tal y como venía siendo hasta ahora.

Anna Simón no renueva su contrato de cadena con Atresmedia, según informa Rocco Steinhäuser y ha podido confirmar FormulaTV. Ninguna de las dos partes ha creído conveniente mantener el contrato en los términos en los que estaba hasta ahora, aunque sí que el grupo quiere seguir teniéndola en sus filas para futuros proyectos, de modo que seguirá realizando colaboraciones puntuales con laSexta.

Atresmedia no tiene nuevos proyectos al frente para la catalana, razón por la que ambos han creído conveniente alcanzar este acuerdo. No obstante, esto no supone su salida del grupo, y es que está previsto que, salvo cambio de última hora, sea Simón la que se encargue de ponerse al frente de 'Zapeando' en verano para sustituir a Dani Mateo cuando este se marche de vacaciones.

Su trayectoria en Atresmedia

Anna Simón lleva casi una década trabajando en Atresmedia. Desde que llegara a su fin 'Tonterías las justas', la barcelonesa llegó al grupo para formar parte de la mesa de colaboradores de 'Otra movida', en Neox, que mantenía la esencia del programa previo. Presentó 'Así nos va' y colabora de manera habitual en 'Zapeando', además de su participación en otros programas como 'Tu cara me suena' o 'Me resbala'. Por otro lado, ha compaginado estos trabajos con apariciones esporádicas en TV3.