Santi Millán: "Las galas de 'Got Talent España' son los directos más bestias de la televisión en España"

Tras diez semanas de gran éxito en las que hemos podido ver casi 300 actuaciones, ha llegado el momento que 'Got Talent España' llegue a su nueva fase: las semifinales en directo. El espacio de Telecinco producido por Fremantle, arranca este lunes 25 de noviembre las galas en directo en las que los concursantes seleccionados por el jurado se jugarán poder ganar los 25.000 euros de premio final. 14 artistas optarán cada semana para tres plazas semanales para la gran final del formato que se celebrará en diciembre. Dos elegidos por el jurado y otro por la audiencia mediante una app gratuita; así se decidirán a la seleccionados de cada una de estas semifinales.

Santi Millán, presentador de 'Got Talent España'

Santi Millán será el maestro de ceremonias de estos programas que Telecinco emitirá cada lunes en prime time. La cadena intentará mantener el éxito que el espacio está teniendo y es que a día de hoy, Got Talent España' ha logrado en sus audiciones el share medio más alto de su historia (20,1%) y esta ha sido la edición más vista en los últimos tres años (2,3 millones). FormulaTV ha charlado con el presentador para hace balance de estos grandes datos, para conocer las claves de la nueva fase del espacio y para hacer analizar los otros proyectos de Millán, como son 'Adivina qué hago esta noche' en Cuatro y 'El pueblo' en Telecinco y Amazon Prime Video.

¿Qué balance haces de las audiencias que ha conseguido 'Got Talent España' en las audiciones de su quinta temporada?

Los análisis de esto son fáciles. Estamos muy contentos, porque yo creo que, objetivamente, ha sido la mejor edición a nivel de datos. También pienso que como programa, está en un punto muy maduro el formato. A mí me han encantado las audiciones, de verdad. No sé si es la edición que más me ha gustado en general, pero sí es cierto que estoy viendo una evolución en el programa y lo mejor es que no le veo techo. Es una evolución ascendente que no sabemos adónde nos llevará.

¿No se percibe ningún tipo se desgaste en el programa, verdad?

Totalmente. Además, y creo que esto es muy importante, entre nosotros hay más experiencia, ahora todos jugamos a lo mismo. En las primeras ediciones, quieras o no, todos nos estábamos acostumbrando al formato, adaptando. Pero a medidas que vas haciendo y vas viendo, vas aprendido. Creo que estamos en un punto muy bonito del programa, todo el equipo creo que está ya en ese punto.

'Got Talent' es un programa de emoción, el público empatiza mucho

La visibilidad a causas sociales ha sido clave este año. ¿Crees que es necesario que un formato de entretenimiento como este apueste por ello?

No es que sean solo historias sociales, es que son historias personales. Yo creo que 'Got Talent' es un formato de talento, pero es un formato sobre todo de emoción, que hace que el espectador y nosotros que estamos allí, lo vivamos, que ese público empatice mucho más con los concursantes. Las actuaciones por sí solas, en frío, no dejan de ser actuaciones, una actuación más. Pero cuando conoces la historia de la persona, de dónde viene, qué le ha pasado, por qué hace esa actuación, qué le motiva... Eso hace que empatices mucho más con el artista y ya te lo hagas tuyo y veas lo que hace de otra forma distinta.

Muchas actuaciones de este 'Got Talent 5' se han viralizado. ¿Para el programas las rede son fundamentales?

Sí, yo creo que las redes sociales son una herramienta fantástica tanto para lo bueno como para lo malo. Sirve para eso, para cuando hay cosas que se salen de lo normal, como es el caso de Hugo Molina tocando el tambor. Una maravilla absoluta.

Los cuatro miembros del jurado han estado especialmente cómodos. ¿Cada uno ha sabido ganarse un rol dentro del formato?

Totalmente, yo creo que Risto, Edurne y Paz ya lo tenían claro. Edurne es la veterana del jurado, tiene una línea pillada muy buena y ha sabido mantenerla este año. Risto es otro de los veteranos y es que el más sabe de esto. Paz Padilla entró el año pasado y parece que lleve toda la vida haciéndolo y es exactamente lo que ha pasado con Dani Martínez este año. Ha entrado y ha encajado a la perfección en el formato, con los compañeros... Es un tío rápido mentalmente, divertido y que sabe generar buen ambiente.

Pitu, pase de oro de Santi Millán en 'Got Talent 5'

¿Cuesta a veces lidiar con ellos? No dudan en subirse al escenario, correr por el teatro, salir a la calle.. ¿Es complicado?

Hay veces que cuesta, pero no se me ocurren fieras más maravillosas que estas. Lo bueno de 'Got Talent' es que es un programa vivo, en el que están pasando cosas constantemente. No hay ni una preparada, a nosotros eso nos exige estar conectados en todo momento , porque tienes que estar viviendo lo que está pasando. Aquí no se monta ninguna pelea, ni se prepara antes... aquí todo pasa de forma natural, pasa de verdad.

Vimos como en la última audición Risto Mejide decidió abandonar el programa y amenazó con no volver más. ¿Qué crees que pasará?

Sinceramente no tengo ni idea de lo que va a pasar. Todos vivimos el momento con mucha sorpresa, porque sonó muy a despedida. Pero también es cierto que la grabación de las audiciones es muy intensa. En 19 días vimos pasar a unas casi 300 personas. Son muchas horas de grabación, mucha intensidad y hay veces que al terminar tienes la sensación de: "Bueno, pues ya está, este año se acabó. Yo ya estoy mayor y no aguanto más".

Y ahora arrancan los directos. ¿Tenías ya ganas de volver a vivir el nervio del directo cada semana?

Pues sí, a mí los directos me encantan, porque hay una energía. Creo que 'Got Talent' es el directo más bestia que se hace ahora mismo en televisión en España. Son 14 actuaciones por programa con escenografías, coreografías y montajes muy cuidados. Son numerazos que se montan cada semana en directo en el plató del programa.

La aplicación gratuita democratiza mucho el voto

En estos directos veremos a Pitu, tu 'pase de oro'. ¿Irás con el hasta el final? ¿Quieres que gane?

Claro. Nosotros vamos a muerte con nuestro pase de oro, es nuestra apuesta personal.

¿Por qué lo elegiste a él?

Porque tiene un talentazo y porque creo que se lo merecía. Es un tío que ha luchado muchísimo y que lo hace de maravilla.

Este año vuelve el voto gratuito. ¿No teméis que haya algún tipo de boicot como sucedió años atrás con el Tekila?

Yo creo que la aplicación democratiza mucho lo que es el voto. Esta una aplicación que es divertida, te permite participar en el programa de una forma mucho más dinámica y mucho más fácil. Yo creo que lo que hará es que precisamente facilite a la gente el acceso al votar y a que su opinión se vea reflejada en el programa. Porque de las otras maneras era más complicado; lo de llamar a un teléfono hoy en día siempre se hace un poco farragoso y a no ser que tengas un vínculo muy directo con el artista o una pasión de fan total, la gente pues ya no coge y va a llamar para votar, no llaman. Tener una aplicación en el móvil es mucho más fácil, directo y dinámica. Creo que funcionará bien.

'Got Talent' tendrá sexta edición. ¿Te vamos a ver en ella, no?

Yo de momento estoy feliz en el formato. La verdad es que es un programa en el que me encuentro muy a gusto con mis compañeros, tanto delante como detrás de las cámaras, me entiendo muy bien. Y el programa está funcionando, ¿qué más quiero?

También funcionó muy bien 'Adivina qué hago esta noche', que presentaste en Cuatro. ¿Qué balance haces del formato?

Salí muy contento, porque al final era como un pequeño spin-off de 'Got Talent'. Tenías las actuaciones y en este caso debías adivinar el talento de esa persona. Creo que estaba muy bien, contaba con una dinámica muy entretenida que te permitía además jugar en casa, no hacían falta grandes conocimientos, simplemente es tener intuición y buen ojo. Y está muy divertido, la verdad que muy contentos con ese formato. Un formato que desarrolla Fremantle España y que ha comercializado en todo el mundo.

Santi Millán en 'Got Talent 5'

¿Cuándo empezáis a grabar la nueva edición?

Se está cuadrando por agenda, porque es complicado, pero la intención es que sea a principios del próximo año 2020.

También te veremos en la nueva temporada de 'El Pueblo'. La primera se ha podido ver en primicia en Amazon. ¿Las plataformas y el pago es la tendencia que viene en cuanto a ficción se refiere?

Creo que estamos viendo que la ficción se está trasladando a las plataformas directamente y que las plataformas suelen tener una vida espectacular. Porque el hecho de que las plataformas globalicen el territorio, hace que una serie minoritaria pueda ser vista por mucha gente. Y en las televisiones generalistas, creo que cada vez hay menos hueco para la ficción y las audiencias lo demuestran. Porque yo creo que las audiencias no reflejan la calidad de la ficción que se está haciendo en este país. Porque por ejemplo, 'Malaka', que era una ficción que coincidió con nosotros y con 'La Voz Kids', hacía una audiencia de un 8% y estaba muy bien. Igual hay gente que ve el dato y dice: "Seguramente no será buena", y no es así, esta serie era espectacular. Lo que pasa es que el espectador ya, a esas horas los que consumen tele generalista, quieren otro tipo de producto. El consumo de la ficción ha cambiado.

¿Habrá tercera temporada de 'El pueblo?

No tengo ni idea. Nosotros hemos acabado la segunda temporada, que se emitirá en Amazon también y a la espera de que Mediaset decida estrenarla en abierto. Y me imagino que después, viendo los resultados, pues decidirán si es conveniente hacer una tercera temporada o no. Nosotros estamos muy, muy contentos con el resultado de estas dos primeras.