Santi Millán: "Con 'Got Talent: Lo mejor del mundo', la gente se dará cuenta de que aquí tenemos nivelazo"

El equipo de 'Got Talent España' nos ha sorprendido recientemente con dos importantes noticias. La primera de ellas es que estrena el martes 2 de junio 'Got Talent: Lo mejor del mundo' con grandes actuaciones de las versiones de todos los países. Y la segunda es que ha abierto el casting de la sexta edición del talent, que será por primera vez 100% telemático debido al confinamiento. Hablamos con Santi Millán, presentador de estos dos programas para que nos cuente todos los detalles que nos pueda adelantar de lo que está por llegar.

Santi Millán, presentando 'Got talent: Lo mejor del mundo'

En muy poquito tiempo hemos conocido dos grandes noticias para los fans de 'Got Talent'...

Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. Ya sabes que con esto del confinamiento todos estamos viéndolas venir sin saber qué iba a pasar. Estamos contentos de que al final se reactiven las cosas.

Que Telecinco nos haga el favor de recopilarlo las mejores actuaciones y dárnoslas empaquetaditas me parece una gran idea

Vamos a empezar hablando de 'Lo mejor del mundo'. ¿Cómo están siendo las grabaciones?

Están yendo muy bien y yo creo que es un programazo. Vas a ver lo mejor del mundo, porque 'Got Talent' es un formato que se emite en prácticamente todos los países y donde hay un nivelazo impresionante. Hay mucha gente como yo que es aficionada a buscar esas actuaciones en Youtube y otros canales para tener referentes y yo creo que el hecho de que Telecinco nos haga el favor de recopilarlo todo y dárnoslo bien empaquetadito una vez a la semana me parece una gran idea. Como espectador, es un programa si que si te pones a verlo no lo sueltas, porque es un no parar de ver cosas espectaculares.

¿Y va a haber algún tipo de votación para ver qué actuación es la ganadora de cada gala?

En principio no. Esto es un recopilatorio sin competición, simplemente es una exhibición; ver lo mejor de lo mejor una vez ya se han partido el cobre en el programa.

Supongo que entre las actuaciones, además de ver las más sorprendentes, también veremos las más divertidas con personajes, ya que 'Got talent' se caracteriza mucho por el humor.

Por supuesto. En 'Got talent', aparte de la calidad artística hay otros factores que juegan en las actuaciones, como la risa, la sorpresa y la emoción. Hay actuaciones que pueden ser míticas no por una gran interpretación o por una gran calidad técnica pero sí por otros factores, entonces esas también las veremos.

Con 'Lo mejor del mundo', creo que la gente se dará cuenta de que aquí tenemos nivelazo

También veremos actuaciones españolas, ¿verdad? ¿O solo actuaciones internacionales?

Sí, españolas también. Yo comentaba con gente del programa que está muy bien que la gente pueda ver lo que se hace en el resto del mundo porque siempre tenemos el concepto de que lo nuestro es peor. Decimos que el bueno es el americano o el de los ingleses, y aquí podremos ver el lo que hacen los americanos, los ingleses y lo que se hace aquí, además de otros sitios como Holanda y Asia. Yo creo que la gente se dará cuenta de que aquí tenemos nivelazo.

Supongo que en otros países también harán recopilatorios de lo mejor del mundo. ¿Qué actuaciones de 'Got Talent España' dirías que no se puede perder ningún país?

Son tantas... Cristina Ramos, que es nuestra primera campeona de la primera edición que ella misma que se ha hecho viral, es una mujer con un registro y una tesitura impresionante y que sabe jugarlo muy bien. El número lo monta muy bien y consigue ese efecto de sorpresa que tanto funciona en 'Got Talent'. Ni los jueces, ni el presentador ni el público sabe lo que va a pasar, entonces todos los números que juegan a enseñarte una cosa y luego resulta ser otra, con ese efecto sorpresa, suele ser muy efectivo. Ella ha estado en 'La Voz', en 'America's Got Talent', en el mundial... También destaco a Hugo con su tambor. Eso es una maravilla que se viralizó e hizo que 'Got talent España' estuviera en todo el mundo. Tenemos muchas actuaciones que podemos llevar con orgullo fuera de nuestras fronteras.

Santi Millán, presentando 'Got talent'

Igual durante el confinamiento muchos han descubierto talentos de ellos mismos que ni siquiera sabían que tenían

Y para buscar nuevas actuaciones, ya se ha abierto el casting de la sexta edición. ¿Qué te parece que pese al confinamiento ya se esté avanzando aunque la mecánica de selección sea ahora distinta?

Yo creo que ahora es adaptarse a las nuevas normativas y protocolos. Eso quizás es lo más complicado en programas como 'Got talent', donde hay muchos participantes, mucho público... y es complicado mantener las distancias de seguridad. Pero se está trabajando y se están adaptando las cosas para que podamos seguir descubriendo talentos. Igual una de las cosas que nos ha enseñado el confinamiento es que muchos han descubierto cosas de ellos mismos que ni siquiera sabían que tenían. Igual uno en casa ha descubierto que canta de puta madre o se ha apuntado a clases de baile en Instagram Live, o a tocar un instrumento...

Los que parece que ahora lo van a tener más complicados son los grupos, ya que los castings son individuales.

Sí, por eso hay que ver cómo se gestionan estas cosas. Si el grupo está testado y todos están bien y sanos... Pero a mí se me escapa un poco lo que es la logística de las grabaciones.

De aquí a mediados de julio imagino que es imposible hacerse una idea de cómo estará el panorama y las medidas.

Es imposible. Puede pasar de todo. Todos deseamos que este pico ya lo hayamos superado y vayamos al valle directamente, pero esto es completamente nuevo y todo lo que digamos son suposiciones.

Lo que sí que es seguro es que repiten los cuatro miembros del jurado de la quinta edición. ¿Te parece un acierto?

Totalmente. Son cuatro grandes elementos con cuatro personalidades muy distintas, que se complementan de maravilla. Han encontrado un gran equilibrio entre ellos, tienen muy buena sintonía tanto para lo bueno como para lo malo, y yo celebro que estén los cuatro.

La incorporación de Dani Martínez, por mucho que me pese porque era más guapo, más joven y más simpático, fue un acierto

En la segunda edición os preguntábamos si aún habría actuaciones con las que sorprendernos, pero esa pregunta ya no es necesaria. La quinta fue brutal y quería que hicieras balance de ella.

El balance que hago es muy positivo. Yo creo que la incorporación de Dani Martínez, por mucho que me pese porque era más guapo, más joven y más simpático, fue un acierto. Es un tío que pilló el rollo desde el minuto uno y no es nada fácil estar sentado en esa silla. Creo muy buena sinergia con sus compañeros y fue una edición que nos sorprendió a todos.

¿Y qué podemos esperar de esta sexta edición?

Cuando me propusieron la primera edición, ya había habido muchos programa de talentos en España y preguntaba: "¿Pero todavía quedan cosas que nos puedan sorprender?". Y me decían: "Sí, sí, ya verás". Efectivamente. Llevamos cinco temporadas y me lo sigo preguntando, pero ahora ya sé la respuesta y sé que sí, que nos vamos a sorprender.