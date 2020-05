Telecinco prepara 'Got Talent: lo mejor del mundo' con Santi Millán como presentador

La restrictiva situación derivada de la crisis del coronavirus ha llevado a la industria televisiva a devanarse los sesos para ofrecer un contenido competitivo. Con el objetivo de no ver diluida su presencia en el prime time, Telecinco ha optado por reformular uno de sus formatos de éxito, 'Got Talent', con una versión que reunirá actuaciones de todo el mundo, sin olvidarse de los momentos más memorables de la adaptación española.

Logo de 'Got Talent: lo mejor del mundo'

Santi Millán se mantendrá como hilo conductor en esta serie de especiales, titulada 'Got Talent: lo mejor del mundo', que se emitirá en el prime time de Telecinco. Como ha confirmado Mediaset a través de un comunicado de prensa, esta reinvención servirá para ofrecer al público español algunas de las mejores actuaciones de las decenas de versiones internacionales de 'Got Talent'.

Algunos de los protagonistas de 'Got Talent: lo mejor del mundo' serán los ingleses Jack y Jim, que dejaron ojiplático al mismísimo Simon Cowell; The Sacred Riana, ganadora de 'Asia's Got Talent', que alcanzó el récord del vídeo más visto en Facebook; o el clown Tape Face, que también se hizo viral tras su paso por la versión estadounidense. Este formato recopilatorio es una adaptación de 'Het Beste Van Got Talent Worldwide', emitido en Países Bajos desde 2012.

En su mejor momento

Esta no es la primera iniciativa relativa a 'Got Talent' impulsada durante el confinamiento, ya que a mediados de marzo arrancó la emisión de 'Got Talent en Casa' a través de las redes sociales, brindando actuaciones de antiguos concursantes. Además, Fremantle ya puso en marcha el casting de la sexta edición a finales de 2019, después de los grandes datos de la quinta, que amasó las mejores cifras de audiencia de una final desde la llegada a España del popular formato.