'Got Talent': Carlos Marco pone voz a Santi Millán en su actuación con El Cejas

Mediaset España y Fremantle pusieron el broche de oro a la quinta edición de 'Got Talent' por todo lo alto y es que las sorpresas y los giros inesperados estuvieron presentes durante toda la noche, dejando a más de uno con la boca abierta, seguramente. Y es que más allá de las actuaciones de todos los finalistas y la merecida y previsible victoria de Hugo Molina y su tambor, la final nos regaló momentazos como la actuación del musical El Rey León, la visita de India Martínez y Beatriz Luengo para sorprender a dos concursantes distintos, la inesperada invitación de El Papa Francisco a Hugo y sus padres a visitarle en el Vaticano y el regreso de El Cejas, que protagonizó una surrealista actuación junto a Santi Millán.

Santi Millán en la final de 'Got Talent España'

El momentazo sin duda fue muy comentado en redes sociales... y no es para menos. El catalán inició su actuación al piano, "tocando" y "cantando" el tema de Gloria Gaynor "I Will Survive". Sin duda, la voz que derrochó Millán sorprendió a muchos, incluidos los miembros del jurado, que no podían dejar de mostrarse totalmente impactados por la brillante actuación que estaba realizando el presentador. Apenas unos segundos después entró en el escenario El Cejas para darle una vuelta a todo y protagonizar la actuación más surrealista de la noche. Este y el presentador no dudaron en darlo todo con el viral "Dembow del Pimpin" mientras que el que fuese participante, dejó claro que había vuelto al espacio "para reclamar lo que es mío". De esta forma, se llevó el favor del público y del jurado, que demostró el feeling que hay con el chico.

Pero la gran duda que se generó entonces en redes sociales era saber la identidad del artista que puso voz a Santi Millán ya que era evidente que no era suya. Pues bien, los fans de Carlos Marco rápidamente le reconocieron y así lo dejaron claro en Twitter: ¡Él había sido el elegido por Fremantle para doblar al presentador! El conocido cantante valenciano que en su día fue jurado de 'Family Duo' en À Punt (también de la misma productora), a día de hoy trabaja en 'Got Talent España' al frente de la dirección musical del formato y por ello pudo ser él el que cantó el conocido y a la vez complicado tema de Gloria Gaynor. "Era, era", tuiteó el chico cuando un seguir le preguntó si la voz era suya, mientras que Santi Millán tuiteó: "Impresionante lo que se parece mi voz a la de Carlos Marco cuando canto".

El Cejas, lo más visto en Youtube en 2019

El conocido youtuber y exconcursante de 'GH VIP 7' visitó el espacio para celebrar que el vídeo de su actuación en 'Got Talent España' es el vídeo no musical más visto de todo el año 2019 en Youtube. A día de hoy, estas imágenes publicadas por Mediaset España en su canal oficial ya superan los 25 millones de reproducciones. Le sigue la entrevista a Gerard Piqué en 'La Resistencia' y un vídeo de El Rubius. En cuanto a vídeos musicales se refiere encontramos el videoclip de "Con Altura" de Rosalía y J Balvin y el de "Con Calma" de Daddy Yankee & Snow.