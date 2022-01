Jesús Calleja sabe aprovechar cada momento con los invitados con los que viaja en 'Planeta Calleja'. La noche del 17 de enero se emitió la entrega en la que viajó a Etiopía junto al actor y presentador Santi Millán, y en un momento de descanso surgió el tema del confinamiento. "Éramos la generación a la que no le había pasado nada", decía el primero, mientras que el segundo matizaba: "Éramos la generación del bienestar".

Santi Millán, en 'Planeta Calleja'

Millán comentaba que le "costaba ser consciente de lo que pasaba realmente durante el confinamiento. De repente pensaba: 'Es que se ha parado el mundo'". Reconoce que tenía "miedo ante lo desconocido" y que es de los que cree que "el bicho existe", porque es uno de los que lo ha vivido en primera persona: "Mi padre murió de Covid". Dicho esto y ante la sorpresa de Calleja, este le pidió más información sobre lo que acababa de expresar. "Mi padre enferma en la primera ola, en los primeros días".

"En ese momento en el que realmente no sabes nada de lo que está pasando", recordaba Millán, a lo que agregaba: "Además yo soy el único que puedo entrar con mi padre en el hospital. Y puedo porque él era dependiente. Estoy con él una semana en la habitación noche y día. No había no geles hidroalcohólicos, ni mascarillas ni nada. Y murió ahí". Tenía alzhéimer y sabía que su hijo estaba ahí, pero lo recuerda como "una situación dura sobre todo por las circunstancias". Dicho esto, expone el porqué: "Tú sabes que si todo va bien, verás morir a tu padre. Eso es ley de vida. Pero las circunstancias fueron duras, porque mi madre no lo pudo ver, mis hermanos tampoco y yo tuve la suerte de que pude estar con él hasta el último día".

"Vivimos de espaldas a la muerte y es un error"

El actor reflexionó a continuación sobre la muerte: "Vivimos de espaldas a ella, le damos la espalda, la ignoramos. Creemos que somos eternos y creo que es un error", aseguraba para concluir con el siguiente pensamiento: "La gente cree que ser consciente de la muerte te hace vivir peor, pero yo creo que es al contrario: ser consciente de que te vas a morir hace que aproveches cada minuto de la vida".