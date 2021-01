Santi Millán: "Los procesos ya se han iniciado para tener lista una séptima temporada de 'Got talent'"

Santi Millán sigue siendo el maestro de ceremonias de la sexta edición de 'Got Talent España', que se estrena el viernes 15 de enero en Telecinco. Durante las nuevas entregas veremos un programa rodeado de medidas sanitarias por las recomendaciones contra la covid-19 y sentiremos la ausencia de una miembro muy querida del jurado como es Paz Padilla, pero, sobretodo, nos hará sentir emoción, alegría y, algo muy importante: habrá sorpresas por doquier.

El presentador ha querido compartir con los lectores de FormulaTV su ilusión ante una edición que no dejará indiferente a nadie y donde habrá mucha música, actuaciones increíbles, talentos ocultos, humor, pero emoción también, que se apoderará de cada una de las galas. Además, nos cuenta si tendremos una tercera temporada de ''Adivina qué hago esta noche' y si volverá a tierras sorianas para visitar ''El pueblo'.

Santi Millán durante las grabaciones de 'Got talent'

¡No tengo la sensación de que llevamos seis temporadas!

Estamos ante la sexta temporada de 'Got talent' con Telecinco y Fremantle. ¿Cómo te sientes sabiendo que la cadena te brinda uno de sus formatos más exitosos?

Durante la rueda de prensa hubo un momento que tomé conciencia. ¡No tengo la sensación de que llevamos seis temporadas, te lo juro! Me pasa como con mi edad, no soy consciente de la que tengo. Cada edición nos metemos en ella con la misma ilusión y con más ganas. 'Got talent' se ha convertido en una gran familia y es como reencontrarte en las fiestas navideñas. Además, tiene la duración ideal. Es un mes, si duraran dos... Igual empezaríamos a tener problemas, rencillas, pero disfrutamos mucho. No hay ni sensación de hartazgo ni de que llevamos mucho tiempo.

Algo muy bueno de este talent show es que cada temporada es diferente y te sorprende con algo nuevo que contar...

¡Totalmente! Quieras o no, 'Got talent' es único. Primero, que es un programa de variedades donde pasan cosas muy diferentes. De una actuación a otra te cambia el género y el estilo. Después, hay un ejercicio de empatía por parte del espectador porque no solo conoces la faceta artística del concursante, sino la historia que hay detrás. Eso hace que te conviertas en parte del espectáculo, por eso, hay veces que la calidad técnica de la actuación pase a segundo plano.

Bailar bailas como la mierda, pero tienes algo que nadie más tiene.

Durante las audiciones de esta edición, ¿ha habido alguna actuación en concreto con la que pensases: "Esta persona tiene que ganar pase lo que pase"?

Yo tengo especial cariño a los talentos singulares... Esa gente más denominada 'freak' que hace cosas que nadie hace. Hay mucha gente que canta bien, pero personas que hacen esas cosas hay muy poca. Me parece increíble que alguien entienda el arte así, de hecho, este año ha venido un chico que sabía bailar flamenco, pero la actuación fue lo de menos. Cuando se puso a hablar con el jurado se destapó un showman con un sentido del humor y una vis cómica que nos sorprendió a todos. Bailar, bailas como la mierda, pero tienes algo que nadie más tiene. En el fondo, eso es 'Got talent'.

Santi Millán en la mesa del jurado de 'Got talent'

Tomando como referencia la situación sanitaria, ¿cómo ha sido grabar en medio de una pandemia, eliminando los directos y con un patio de butacas de aforo reducido?

Estoy muy sorprendido con la capacidad de adaptación que tenemos, es algo que llevamos en nuestro ADN y nos ayuda a seguir viviendo. Nosotros grabamos la sexta temporada cuando acabó el confinamiento y los trabajos no estaban mecanizados. El equipo es muy grande y la logística fue muy complicada, pero la producción ha hecho un trabajo increíble, de hecho, se han tenido que coger dos teatros para poder tener a la gente aislada y mantener las medidas de seguridad. Afortunadamente, no se produjo ni un solo contagio. Yo no pude interactuar con los concursantes ni con los familiares para vivir en primera persona las actuaciones, pero, al final, encontramos la manera de adaptarnos. Es lo que te digo, al principio, ver un patio de butacas con poca gente nos resultaba chochante. Ahora, lo que nos extrañaría sería justamente lo contrario.

Algo muy comentado ha sido la ausencia de una miembro del jurado. ¿Se va a notar que Paz Padilla no está presente durante las audiciones?

Hombre... Paz Padilla es un elemento muy importante dentro del jurado. Es una persona que dinamiza y que siempre tiene una salida ingeniosa, una alegría que la transmite a todos y lo que hace ella no lo puede hacer nadie más. ¡Claramente la vamos a echar de menos! Pero está bien que sea así porque eso quiere decir que la queremos y necesitamos que esté con nosotros. Paz se incorpora en las semifinales y en la final, pero nos reencontraremos con más ilusión en la última fase.

Telecinco ha tomado la decisión de tirar para adelante una séptima edición

Cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de proyectos de cara a próximas temporadas. ¿Se está preparando una séptima edición de 'Got talent'?

Sí, pero bueno. No se puede dar nada por seguro en esta industria hasta que no estás grabando, pero la intención es esa. Los procesos ya se han iniciado para tener lista una séptima temporada, así que, muy contentos. Pero estamos así por lo que implica también la confianza de la cadena en el producto. Las cadenas antes de renovar esperan a ver resultados y, en este caso, tanto Telecinco como Fremantle y yo estamos muy contentos con el resultado y eso ha hecho que la cadena tome la decisión de tirar para adelante una séptima edición.

Santi Millán presentando el programa

Ya que con 'Got talent' parece que sí, ¿veremos una tercera edición de 'Adivina qué hago esta noche'?

¡Eso no lo sé! La intención y las ganas están porque, además, estamos especialmente orgullosos de cómo han ido las cosas con 'Adivina qué hago esta noche'. Es un formato que se ha vendido muy bien en mercados importantes como Reino Unido o Estados Unidos y, además, se está consolidando. Este programa es 100% bruto de Fremantle España y eso nos hace estar muy orgullosos.

Para terminar, ¿existe algún proyecto nuevo de ficción en el horizonte o recuperar producciones míticas como 'Chiringuito de Pepe'?

No (risas)... 'Chiringuito de Pepe' lo cerraron y no tiene visos de que se vuelva a abrir, pero sí que, cuando llegue el buen tiempo, espero y deseo volver por esas tierras sorianas que también nos han acogido para seguir contando aventuras en 'El pueblo'. De hecho, la primera temporada funcionó muy bien en Telecinco y ahora quieren estrenar la segunda, pero... ¡Si Madrid está como está con Filomena, imagínate lo que tiene que ser Soria! Aquello tiene que ser morir. Las tierras altas sorianas son un paraje precioso, pero gélido.