Saray, la comensal más directa de 'First Dates': "No me gusta que me toquen ni que me besen"

El restaurante de 'First Dates' abre sus puertas como cada noche para que nuevos solteros encuentren a su media naranja en una cita a ciegas. Pero, en esta ocasión, con la Nochebuena y la Navidad a la vuelta de la esquina, el programa celebró un especial navideño de citas "a ciegas" el lunes 23 de diciembre, así que el equipo del programa entregó a cada uno de los comensales un antifaz, que les impedía ver a su pareja durante toda la velada.

Saray, en 'First Dates'

Saray, una joven de 27 años estudiante y cajera, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche. Desde el momento en el que entró por las puertas del restaurante, dejó a Carlos Sobera las cosas claras sobre cómo es realmente: "No me considero una chica simpática, es más, me considero una chica borde. Cuando conozco a alguien me gusta ser borde y caerle mal a la gente". La catalana se confesó como una persona "fría" y reveló ante cámara: "No me gusta que me toquen, ni que me besen".

El presentador quiso saber cuáles son las cualidades que busca Saray en su hombre perfecto: "Me gustaría que fuera cariñoso y romántico, porque yo no lo soy", señaló la comensal a Sobera. ¿Sería Enrique ese hombre que buscaba Saray? Lejos no se quedó el barcelonés, ya que durante toda la cena la pareja conectó a las mil maravillas. Hablaron de la afición de ambos por la fiesta, el baile y, en especial, de su pasión por el karaoke.

Entrar por los ojos

Con este panorama, llegó el momento de la decisión final. Los dos jóvenes tenían que quitarse los antifaces y ver si realmente se gustaban, ya que la cajera aseguró a Carlos Sobera desde un principio que su pretendiente tenía que entrarle por los ojos. Como así fue, parece ser, ya que ambos aceptaron verse de nuevo: "Me gustaría poder ir al karaoke, a bailar y a muchas de las cosas que compartimos", confesó Enrique a cámara, a lo que Saray contestó: "Me ha caído muy bien, parece un chico muy simpático. A ver en qué más podemos coincidir".