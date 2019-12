Bryan da calabazas a Azahara en 'First Dates': "Es española, pero me gustaría que fuera más delgada"

'First Dates' se ha convertido en el restaurante del amor para muchas parejas, pero no todos comensales corren la misma suerte. Una de esas citas fallidas fue la protagonizada por Bryan y Azahara, que en principio parecían tener mucho en común pero, llegado el momento de la verdad, los gustos de Bryan echaron todo al traste.

Bryan y Azahara, misión fallida en 'First Dates'

Bryan reconoció desde el primer momento que a él gustaban mucho las chicas españolas: "Creo que a las personas nos gusta lo exótico, lo no habitual. A mí me atrae mucho una española porque me parecen exóticas. Allí no hay casi rubias", explicaba el colombiano, abierto a encontrar el amor en el programa de Cuatro.

Azahara, por su parte, era una fan declarada del carácter de los latinos: "Me gusta bailar, su cultura, cómo son... A mí no me gusta un soso", definía la comensal, que parecía ver con buenos ojos la posibilidad de tener una segunda cita con Bryan. Que ambos viviesen en la localidad madrileña de Torrejón también era un punto a favor.

El hachazo de Bryan

Pese a la química que parecía haber entre ambos, Bryan dejó claro ante a las cámaras del programa que no tendría una segunda cita con Azahara. "Es española y me atraen mucho", explicaba antes del inevitable "pero": "pero no me gusta una chica con pechos grandes y me gustaría que fuera más delgada", dejaba caer para dar por zanjado su encuentro definitivamente.