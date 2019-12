El autor del plantón más criticado de 'First Dates' pide perdón y ofrece "tener una cita de verdad"

No es la primera vez que alguno de los comensales de 'First Dates' sufre la batida en retirada de su pareja. Sin embargo, el programa emitió el día 18 de diciembre una de los plantones más desagradables e injustos sufridos por una de sus participantes. Y es que la negativa de José María llegó incluso antes de sentarse a la mesa, lo que unido a sus comentarios hacia Rocío (su cita), hizo que recibiese multitud de críticas.

Rocío y José María en 'First Dates'

"Siento muchísimo lo que he causado, no fue mi intención", se disculpaba José María en Instagram. "Me encantaría poder pedirle perdón delante de toda España, me equivoqué, me traicioné yo solo, pido perdón a Rocío y a España entera, me gustaría tener una cita de verdad con ella. Saludos y espero que me perdonéis". El comentario de José María se encuentra en la publicación del programa sobre su cita, que está acompañada de la frase: "Momentos que no deberían ocurrir".

En esa misma publicación, las críticas a la actitud del protagonistas ocupaban muchos de los más de 300 comentarios. Aunque algunos reconocían su sinceridad,se le reprochaba la "mala educación" de la que hizo gala y el mal trago que le hizo pasar a Rocío, quien terminó llorando ante las cámaras. Recibió además comentarios similares del público en Twitter durante la emisión del programa.

Una cita truncada

"Para mí el físico es muy importante. Es como si en tu casa tú quieres comer jamón y te ponen lentejas, al final vas a casa de otros a comer jamón" comentaba José María a cámara nada más conocer a Rocío, con quien solo llegaría a intercambiar unas pocas palabras. Tras unos momentos de silencio en los que José María apenas miraba a su cita, el joven sevillano terminó marchándose del restaurante después de decirle a Carlos Sobera que Rocío no le gustaba y que no estaba dispuesto a cenar con ella.