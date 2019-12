Zaida salta al conocer la pasión taurina de su cita de 'First dates': "Eso está fatal. Ya no me caes bien"

Hay gente que conecta a los primeros minutos de conocerse y gente cuyos ideales chocan de manera estrepitosa. Este último es el caso de Zaida y Kevin, dos jóvenes que acudieron a 'First Dates' en busca del amor y se encontraron con una opinión contrapuesta y por tanto una barrera para acercarse el uno al otro en un controvertido tema: la tauromaquia.

Zaida en 'First Dates'

La cita parecía transcurrir de manera correcta entre ambos. Sin embargo, en el momento en el que Kevin mencionó que le gusta viajar a Teruel por sus vaquillas, Zaida despertó y se negó a pasar por ese aro: "No, eso no. Fatal. No. En contra. No. Ya no me caes bien. No. Los toros no, tío". Eso sí, su cita se negaba a dejar de mostrar su filia por la tauromaquia: "Hace dos semanas me hice de la peña taurina de mi pueblo y este fin de semana tenemos vaquillas en el pueblo".

"No me gusta maltratar a los animales y encima está metido en una peña de toros. Es ilógico. No, conmigo nada", se expresaba Zaida en los totales. En la cita, seguía manteniendo su postura: "Son animales, tío, no, no está bien eso". Kevin, ligeramente cortado, trataba de salir del paso diciendo que lo respetaba, aunque se llevó la opinión contraria de Zaida, quien afirmó que ella "no respeta lo vuestro".

La decisión final

La cita entre ambos parecía insalvable, pues ninguno de los dos daba su brazo a torcer, manteniéndose firmes en sus posturas. "Ahora me siento culpable por haberte sacado el tema", se disculpaba Kevin. "Yo adoro a los animales, me encantan, lo que sea por ellos. Hago más por un animal que por una persona", respondía Zaida. Finalmente, en el momento de dar a conocer su decisión, Zaida confesó que no querría una segunda cita con él por las diferencias y oposiciones de sus caracteres y formas de pensar, siendo probablemente el único momento de la noche en el que ambos estuvieron de acuerdo en algo.