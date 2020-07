Saray niega haber filtrado la clasificación final de 'MasterChef 8': "Eso es un montaje"

El 6 de julio, la octava edición de 'MasterChef' llegó a su fin coronando a Ana Iglesias como la ganadora, pero eso no quiere decir que la polémica que rodea la edición haya desaparecido. Saray Carrillo ha sido durante estas semanas la principal protagonista tras su controvertido plato en la prueba de eliminación y, según indica una imagen que circula por redes sociales, habría filtrado la clasificación de la final.

Saray, aspirante de 'MasterChef 8'

En esta imagen en la que se aprecia lo que sería un stories de la cordobesa, aparece el orden de los cinco finalistas. Esta acción ha sido muy criticada en redes sociales, pero la propia Saray ha negado haber publicado ella esa imagen. Tal y como ella afirma, se trataría de un montaje realizado por alguien que quiere dañarla.

"Para que quede claro. Ni yo he filtrado nada ni he escrito nada ni en Instagram, ni en Wikipedia ni en ningún sitio. ¡No soy tan tonta de publicar eso!", se defendía en redes sociales."Eso es un montaje de alguien que sabía los resultados y me quiere hacer daño. ¡Yo estoy muy tranquila porque eso se puede demostrar!".

Multa de 100.000 euros

De demostrarse que la filtración fue realmente realizada por Saray, la aspirante se enfrentaría a una multa de 100.000 euros por haber vulnerado la estricta cláusula de confidencialidad. En lo que se discierne esta polémica que lleva dando vueltas desde finales de junio, queda esperar por ver si Shine Iberia decide tomar cartas en el asunto o lo deja correr.