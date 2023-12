Por Beatriz Prieto |

El martes 12 de diciembre, Telecinco emitió el especial sobre 'Crónicas marcianas', en el que Xavier Sardà se reencontró con algunos de sus excompañeros, con el fin de repasar y comentar algunos momentos de la historia del programa. Entre ellos, aprovechando la visita de Rocío Madrid, quien llegó al programa de Telecinco desde 'Operación Triunfo', el equipo recordó el momento en el que "secuestraron" a los concursantes de la primera edición del talent musical.

El reencuentro de 'Crónicas marcianas' recuerda la improvisada visita de los concursantes de 'OT 1'

, momento en el que la excolaboradora de 'Crónicas marcianas' recordó su llegada al formato con unos diecinueve o veinte años: "Es una locura. De hecho,en la furgoneta porque todo lo veía muy grande para mí". "en el mundo de fantasía de 'Operación triunfo' y, de repente, veo esta compenetración que tienen ellos y me soltaron como una vaquilla al ruedo", valoró Madrid.

Latre aprovechó entonces la mención del talent musical para señalar que, "justo por el medio de este plató, que es la puerta que va a la calle, nosotros interceptábamos el autobús de 'Operación triunfo' y los metimos directamente a plató, que ellos flipaban, sin que lo supieran". "Y se enfadaba Telecinco y Televisión Española. Se cabreaban todos", confesó Sardà, sobre un episodio que tuvo lugar cuando el programa del late night aprovechó el hecho de que el autobús de los concursantes del exitoso concurso, entonces emitido en La 1, pasaba cerca de su plató cuando llevaba a los chicos de vuelta a la Academia tras las galas.

"El objetivo era ir a 'Crónicas marcianas'"

El humorista aseguró incluso que "Bisbal y Bustamante eran fans incondicionales y hacían voces, cantaban... estaban locos por estar aquí en 'Crónicas marcianas'". "Pero es que en aquella época, 'Operación triunfo', 'Gran hermano'... en cualquier programa, el objetivo era salir para triunfar e ir a 'Crónicas marcianas'", apuntó Ramos, ante lo que Madrid señaló que "me pasó hasta a mí". "Yo era fan del programa y, de repente, este señor me dice que iba ser marciana. Yo no daba crédito", recordó la excolaboradora.