Un seguidor de 'OT 2020' crea funkos de todos los concursantes de la edición

El pasado 10 de marzo, Noemí Galera comunicaba a los concursantes de 'OT 2020' que debido a la emergencia sanitaria y al estado de alarma decretado en España debían abandonar la Academia y que el talent musical quedaría cancelado temporalmente. Las lágrimas de Nia en ese momento ejemplificaron la tristeza de muchos seguidores, que cuentan los días para poder ver su programa favorito de nuevo en pantalla.

Con @OT_Oficial suspendido hasta nuevo aviso, público las figuras estilo #funkopop que he ido haciendo en #plastilina: los que han sido elegidos favoritos y nominados en cada gala de #OT2020 hasta ahora pic.twitter.com/NGhdubVN7i — @PabloSendinoPB (@pablosendinopb) March 26, 2020

La organización de 'Operación Triunfo' ha puesto en marcha una iniciativa para amenizar el confinamiento de sus seguidores y hacer más amena la espera, por lo que han reactivado el canal 24 horas emitiendo galas de 'OT 2017' y 'OT 2018' o creando un reparto de temas virtual para los concursantes de la presente edición sigan deleitando a todos con sus voces.

Pero no solo han surgido ideas desde la organización del programa y es que también han nacido iniciativas muy creativas por parte de los seguidores del formato. Este es el caso de un fan que ha creado funkos de todos los concursantes de la edición utilizando plastilina. Los triunfitos que siguen sin ser expulsados de la Academia tienen un tamaño mayor y están caracterizados con looks que han lucido en las últimas galas, como Nia, que viste el mono blanco que llevaba en su icónica actuación de "Run the World".

Recibe decenas de elogios

El tuit se ha hecho viral y ya acumula más de 3.000 me gustas. Los seguidores del talent musical de La 1 se han mostrado encantados con la creatividad de este fan, al que han felicitado por el parecido que las figuras guardan con la realidad. Hay algunos que también piden que cree la figura de Roberto Leale Ivan Labanda, profesor de interpretación, lo tiene claro: quiere que este seguidor haga funkos del claustro de la Academia.