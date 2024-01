Lucasfilm anuncia la segunda temporada de 'Ahsoka' y una película de 'The Mandalorian'

Por Alejandro Rodera |

Lucasfilm tiene buenas noticias acerca de las dos series de acción real de 'Star Wars' lanzadas en Disney+ a lo largo de 2023. Para empezar, la compañía detrás de la popular franquicia ha confirmado que, tras la buena acogida recibida por parte de los fans, 'Ahsoka' tendrá segunda temporada. En concreto, se ha indicado en un comunicado que Dave Filoni, principal responsable del proyecto y cocreador del personaje junto a George Lucas, "está desarrollando actualmente" los nuevos episodios. Por lo tanto, se oficializa el regreso de la renegada jedi encarnada por Rosario Dawson.

Grogu en 'The Mandalorian'

El anuncio llega cuatro meses y medio después del debut de la ficción, que vio la luz el 22 de agosto, ytras ' The Mandalorian ' y ' Andor '. Por el momento, se desconoce cuándo llegará la siguiente tanda, aunque antes tendrán que ir desembarcando novedades como ' Skeleton Crew ' y ' The Acolyte '. Además, hay que recordar que Filoni también... y que no será el único salto de estos personajes a la gran pantalla.

Y es que el segundo anuncio rema en esa dirección. En el mismo comunicado en el que se ha resaltado el retorno de 'Ahsoka', Lucasfilm ha desvelado la existencia de una nueva producción cinematográfica que ha sido bautizada como 'The Mandalorian y Grogu'. Como delata el título, esta película seguirá a los dos protagonistas de 'The Mandalorian', cuya cuarta temporada también está en marcha. Aunque no se aporta información sobre la trama de la cinta, que será dirigida por Jon Favreau, sí se confirma que esta iteración se rodará en algún momento de 2024.

Nuevas fronteras

"Me ha encantado contar historias ambientadas en el rico mundo que creó George Lucas. La perspectiva de llevar a The Mandalorian y a su aprendiz Grogu a la gran pantalla es extremadamente emocionante", ha asegurado Favreau, que también ejercerá de productor ejecutivo junto a Kathleen Kennedy y Dave Filoni. "Jon Favreau y Dave Filoni han introducido en Star Wars a dos nuevos y queridos personajes, y esta nueva historia encaja perfectamente en la gran pantalla", añade Kennedy, presidenta de Lucasfilm. De este modo, 'The Mandalorian y Grogu' se pone en primera posición en la hoja de ruta cinematográfica de 'Star Wars', anteponiéndose a los proyectos de Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold y Filoni.