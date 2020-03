La segunda temporada de 'Esta mierda me supera' responderá a todas estas preguntas

El final de la primera temporada de 'Esta mierda me supera' deja la puerta tan abierta a una continuación que cuesta pensar que Netflix no vaya a asomarse por ella. El "Empecemos" proferido por el enigmático personaje que sigue a Sydney hace pensar que esta entrega inicial no ha sido más que una introducción de lo que está por venir, y, a pesar de no haber recibido confirmación oficial de su renovación, los responsables de la serie ya están pensando en una segunda temporada que resolverá los siguientes interrogantes.

Syd junto a su hermano en 'Esta mierda me supera'

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, el productor Shawn Levy y el cocreador y director Jonathan Entwistle han indagado en cómo sería esa continuación, empezando por las consecuencias directas del estallido con el que acababa la recién estrenada entrega inicial. "Tengo ganas de que la gente vea cómo va a ser para Sydney volver al instituto después de lo que ha pasado," asegura Entwistle, que seguiría explorando ese vínculo entre el humor y la ciencia ficción: "Nadie le va a acusar de nada, pero estuvo en medio de todo. Estoy emocionado por ver qué teorías locas surgirán para explicar qué pasó en el baile. También me interesa expandir la naturaleza superheroica de este mundo y qué le aporta a Sydney, lo bueno y lo malo."

Levy también se atreve a explicar cómo puede ser la prolongación de la serie. "De manera consciente, nos mantuvimos en una escala más pequeña en la primera temporada, y esperamos expandir ese marco," afirma el creativo, que, además, compara este nuevo título con su otro gran fenómeno en Netflix: "Como aprendimos en 'Stranger Things', nos encanta explorar diferentes dinámicas entre diferentes personajes porque nos puede sorprender combinar y emparejarles de manera diversa."

La luz y la oscuridad

Acerca de esa modestia que ha permitido explorar los recovecos emocionales de Syd y el resto de protagonistas, también ha hecho referencia Entwistle. "Me encantaría tener la oportunidad de expandir este mundo," apunta el realizador, que se pregunta cómo gestionará el personaje de Sophia Lillis esa responsabilidad heroica: "¿Qué implica dejar que lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, entren cuando tiene que gestionar la responsabilidad de estos superpoderes? Esa es la dirección en la que quiero ir con Sydney."

Desde su estreno el pasado 26 de febrero, 'Esta mierda me supera' se ha mantenido en el top 10 de Netflix en España, como indica la función implantada por la plataforma recientemente. Por lo tanto, su popularidad no está en duda, lo cual acercaría esa segunda temporada que sus creadores ya han comenzado a trazar.