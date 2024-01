La Semifinal 1 del Benidorm Fest 2024 arrasa en jóvenes, Valencia y Madrid, pero se hunde en Galicia

Por Fernando S. Palenzuela |

El Benidorm Fest 2024 ha dado inicio a través de su primera semifinal, emitida en la noche del 30 de enero. En ella hemos podido conocer a los cuatro primeros finalistas, que se jugarán el micrófono de bronce y el billete a Eurovisión el próximo 3 de febrero. La gala mejoró en +0,8 puntos el resultado de su homóloga del año 2023, dado que anotó un 10,8% y fue seguida por 1.005.000 espectadores a lo largo de los 110 minutos que duró, desde las 22:54 a las 00:44 horas.

Perfil y plusvalías de la Semifinal 1 del Benidorm Fest 2024

La gala. En cuanto al target de edad, tuvo especial interés en jóvenes (13-24), con, y en adultos jóvenes (25-44), donde cosechó un 19,2%. En suma, fue más visto en poblaciones de, aunque también tuvo un seguimiento por encima de la media en las de 10.000 a 15.000 habitantes (11,5%). Por otro lado, anotó un gran 17,4% en el target comercial. Cabe señalar que

Una vez visto en qué target destacó, cabe señalar que la Semifinal 1 lideró en hombres por encima del resto de cadenas, así como en jóvenes y en adultos jóvenes. Lo mismo ocurre con el target comercial. Sin embargo, pese a tener un buen dato en poblaciones de 10-15 mil habitantes, esta parcela se la quedó Antena 3 con un 12,8%. Sí que se mantiene como primera opción en los municipios de más de 200.000 habitantes, pero se queda a siete décimas de las temáticas de pago en los usuarios de OTT. En el cómputo global, La 1 alcanzó la segunda plaza con el Benidorm Fest, siendo superada solo por Antena 3, que promedió un 13,2%. No obstante, la Semifinal 1 supuso el 14,6% de la aportación a la cadena.

El minuto a minuto

Según indica el informe elaborado por Dos30' con datos de Kantar, la Semifinal 1 del Benidorm Fest 2024 comenzó con un 8,5%, el que fue su dato de cuota de pantalla más bajo. Desde entonces fue creciendo, con pequeños altibajos, pero consiguió alcanzar su primer gran pico en torno a las 23:57 horas, donde marcó un 13%. Justo coincide con el final de las actuaciones, ya que ese fue el momento en el que Nebulossa cerró la primera parte de la noche.

Tras esto, en la curva se aprecia una bajada más destacada que clausura a las 00:20. Es a partir de esa hora cuando experimenta una notable subida que alcanza su máximo en la proclamación de los cuatro finalistas a las 00:41 horas con casi un 14% de share. En los minutos finales, se aprecia cómo la gente se desconectó una vez que ya se sabía quiénes eran los participantes que pasaban a la Final.

Competencia minuto a minuto en la Semifinal 1 del Benidorm Fest 2024

La gráfica del minuto a minuto por sexos nos indica que hombres y mujeres empezaron muy parejos a ver la primera gala del Benidorm Fest 2024. Sin embargo, su distancia fue acrecentándose con el paso de la noche, aunque siempre manteniendo una tendencia de subidas y bajadas muy similar. En cuanto a las edades, los niños (4-12) llegaron a situarse por encima de adultos (45-64) y mayores de 65, pero acabaron por detrás minutos antes de la medianoche. Jóvenes (13-24) y adultos jóvenes (25-44) empezaron similares, pero los primeros se distanciaron rápidamente.

El minuto a minuto de la competencia entre cadenas nos indica que el evento analizado comenzó en quinto lugar, pues fue superado por Antena 3, Cuatro, las temáticas de pago y Telecinco. Sin embargo, no tardó en desasirse del pago y de Cuatro en cuanto esta puso fin a 'First Dates', aunque sí mantuvo una pugna muy igualada con Telecinco que no llegó a su fin hasta las 23:37 horas. A partir de ahí, se situó por encima e, incluso, llegó a posicionarse como primera opción ante Antena 3 de las 23:47 a las 23:57 horas. Telecinco volvió a superarla de las 00:07 a las 00:21 horas. En el tramo final, se situó por encima de 'GH Dúo', pero no llegó a alcanzar a 'Hermanos'.

Brilla en Valencia y Madrid, pero se hunde en Galicia

Para terminar, fueron muy pocas comunidades autónomas las que se situaron por encima de la media del programa, creando una destacada desigualdad entre unas y otras. Aquellas en las que más se siguió fueron Comunidad Valenciana (17,8%) y Madrid (17,4%). Después, sufre un bajón muy destacado para llegar a Castilla-La Mancha y Castilla y León, pues ambas marcan sendos 11,8%. A partir de ahí, todas las comunidades se sitúan por debajo. Aragón (10,5%) y Murcia (10,4%) se mantienen cerca, pero el punto ínfimo se obtiene en Galicia, con un 5,8%.