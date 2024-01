Angy Fernández, tras clasificarse para la final del Benidorm Fest: "Siento que estoy renaciendo"

Por Beatriz Prieto |

Benidorm Fest 2024 arrancó oficialmente esta misma semana, con una primera semifinal que se celebró la noche del martes 30 de enero, en La 1, de la que salieron los cuatro primeros finalistas: Nebulossa, Angy Fernández, Sofia Coll y Miss Caffeina. Cuatro propuestas, cuyos artistas pudieron compartir sus primeras sensaciones en una rueda de prensa posterior.

Los siete artistas clasificados coincidieron al señalar lo difícil que les estaba siendo en un primer momento el asimilar que tenían un puesto en la final., declaraban desde Miss Caffeina, quienes se mostraron "muy orgullosos" de todo su equipo tras tomar el reto con "mucha responsabilidad". ". Estoy todavía que no me lo creo mucho, con muchas ganas", confesaba Coll, sobre la final, con un agradecimiento que también se repitió en el turno de todos sus compañeros.

"Estoy como en shock, llevo muchos años en la música y me siento como nueva, como si tuviera otra vez dieciséis años", declaraba por su parte Fernández. La cantante había "sentido el cariño del público, de mis compañeros": "Ha sido como renacer. Siento que estoy renaciendo después de tiempos difíciles que todos tenemos y eso es gracias al apoyo de la gente". "Hacía tiempo que no hacía un examen y me ha removido un poco por dentro. Yo no he sentido en ningún momento que fuera una competición, estamos entre amigos. Hasta ahora, no lo había sentido así", confesaban desde Nebulossa.

"Sentirte tan abrigada es precioso"

Asimismo, al hablar de su debut en el escenario del Benidorm Fest, los artistas manifestaron sensaciones bastante diferentes, pero igualmente positivas: para Miss Caffeina supuso un "subidón tremendo"; para Coll, "cuando he salido y he escuchado al público, he empezado a templar un poco, pero luego me he crecido"; mientras que para Nebulossa fue "una sensación superbonita, porque sentirte tan abrigada y ver que la gente esta cantando un grito a la libertad, es precioso".

"Qué bonito que se haya transmitido lo que siento"

A la hora de abordar sus puestas en escena Miss Caffeina explicó que los "bailarines son las sombras, los comentarios de la gente anónima, que te persiguen de forma metafórica". De hecho, el trío comparó la canción con Twitter: "Te buscas y quieres saber lo que dicen de ti, pero a veces te duele". En el caso de Coll, su intención era animar a "disfrutar el momento", jugando "con referencias del surrealismo español. Hay muchísimos matices sobre grandes artistas españoles", en una puesta en escena que quería evocar "el mundo de los sueños, de las ideas, del pensamiento libre".

Fernández apuntó que su puesta en escena reflejaba "inseguridades, miedos", con unas bailarinas que representaban "demonios, sombras que me acompañan, no se van nunca". "He querido sentirme un poco encerrada, mi cabeza me juega malas pasadas y he querido hacer como la liberación de aceptar esos miedos", añadió la mallorquina. Además, Fernández se mostró muy entusiasmada por el hecho de que el público hubiera captado su emoción: "Me he desahogado, lo he soltado todo, tengo el abrazo de mis miedos, mis demonios, la gente que me quiere (...) Qué bonito que se haya transmitido lo que siento".

"No es solo una canción para mujeres"

En el caso de Nebulossa, la pareja pudo explicar por qué había dos hombres bailarines sobre el escenario, que incluso se desnudaban, cuando era una canción feminista, algo que se había comentado bastante en redes. "Sentirse 'zorra', obviamente tiene que ver con la mujer", apuntaba Mark Dasousa, antes de explicar por qué él se había sentido "zorra" en la música, al sentirse marginado y cuestionado. "Creo que no es solo una canción para mujeres, lo es porque la palabra 'zorra' así lo dice, pero es en general para quien se sienta apartado, que no se sienta libre de ser él o ella misma", remataba el artista.

¿Habrá cambios para la final?

En el encuentro, además, los artistas dejaron claro su compromiso de cara a la final del Benidorm Fest, e incluso para Eurovisión 2024, al igual que sus ganas por seguir trabajando. Por esa razón, todos coincidieron al no descartar posibles cambios de cara a la final del sábado. "Voy a poder pulir las cosas que quiera pulir", confesaba Fernández, al celebrar su pase a la cita del sábado, mientras que Nebulossa apuntaba que "todo siempre es mejorable". En cuanto a Coll, esta se mostraba más cauta al declarar que "lo vamos a ver mil veces y ver si vamos a cambiar algo, pero es pronto todavía", mientras que Miss Caffeina reconocían que "siempre hay algo que pulir" a pesar de que en los ensayos lo habían visto todo "cuadrado".